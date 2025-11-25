БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Игрите в Милано-Кортина ще бъдат третите, които се провеждат в Италия в зимните спортове и първите, разпределени официално между два града-домакин.

Олимпийски огън
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън за Зимните Олимпийски игри. Поради прогнози за лошо време и облаци по време на официалната церемония в сряда, вече запаленият огън ще бъде запазен като резервен вариант.

Актриса играеща ролята на жрица използва вдъбнато огледало, за да насочи слънчевите лъчи върху факела, като огънят беше запален за 7 секунди.

Олимпия е селище, което се е приемало за свещено място за древните гърци. Днес церемонията на полуостров Пелопонес дава символично начало на всяко олимпийско състезание, като огънят свързва древния обичай с модерните игри.

Имено заради лошите метеорологични условия, организаторите имат готовност да проведат церемонията на закрито в Археологическия музей. Информацията разпространи гръцкият Олимпийски комитет, който обоснова решението си с и с гарантиране безопасността на участниците и запазване тържествения характер на събитието.

След кратка обиколка в Гърция, Олимпийският огън ще пропътува през всичките 110 италиански провинции, изминавайки над 12 000 км, преди да се озове на стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6 февруари, където ще е церемонията по откриването.

Игрите в Милано-Кортина ще бъдат третите, които се провеждат в Италия в зимните спортове и първите, разпределени официално между два града-домакин. Ще бъдат раздадени 116 комплекта медали, а БНТ ще ви покаже на живо всичко най-интересно от Олимпийската програма между 6 и 22 февруари.

Подробности вижте във видеото!

#Олимпия #олимпийски огън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Други спортове

Спортни новини 25.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 25.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.11.2025 г., 20:50 ч.
Осми световен рекорд за Катерина Садурска Осми световен рекорд за Катерина Садурска
Чете се за: 01:22 мин.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин
Чете се за: 00:45 мин.
Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена Българските надежди в спортните танци дадоха категорична заявка за бъдещи успехи на световната сцена
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа от...
Чете се за: 06:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ