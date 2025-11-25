В Олимпия се проведе репетиция за запалване на Олимпийския огън за Зимните Олимпийски игри. Поради прогнози за лошо време и облаци по време на официалната церемония в сряда, вече запаленият огън ще бъде запазен като резервен вариант.

Актриса играеща ролята на жрица използва вдъбнато огледало, за да насочи слънчевите лъчи върху факела, като огънят беше запален за 7 секунди.



Олимпия е селище, което се е приемало за свещено място за древните гърци. Днес церемонията на полуостров Пелопонес дава символично начало на всяко олимпийско състезание, като огънят свързва древния обичай с модерните игри.



Имено заради лошите метеорологични условия, организаторите имат готовност да проведат церемонията на закрито в Археологическия музей. Информацията разпространи гръцкият Олимпийски комитет, който обоснова решението си с и с гарантиране безопасността на участниците и запазване тържествения характер на събитието.

След кратка обиколка в Гърция, Олимпийският огън ще пропътува през всичките 110 италиански провинции, изминавайки над 12 000 км, преди да се озове на стадион „Сан Сиро“ в Милано на 6 февруари, където ще е церемонията по откриването.

Игрите в Милано-Кортина ще бъдат третите, които се провеждат в Италия в зимните спортове и първите, разпределени официално между два града-домакин. Ще бъдат раздадени 116 комплекта медали, а БНТ ще ви покаже на живо всичко най-интересно от Олимпийската програма между 6 и 22 февруари.



Подробности вижте във видеото!