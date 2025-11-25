БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро,...
Чете се за: 00:25 мин.
Екс въведе нова функция за локация и разкри мащабна мрежа...
Чете се за: 06:25 мин.
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Установени са над 20 незаконно пребиваващи в страната мигранти

Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Снимка: снимка: МВР
Слушай новината

Българските власти разбиха организирана престъпна група за извозване на мигранти към Западна Европа през територията на България.

Мигрантите са предимно от Сирия, Ирак и Иран, сред тях има жени и деца.

Мигрантите са извозвани през територията на Румъния. Спазвала се е строга йерархия.

Превозът на мигранти се е организирал извън България, плащането е ставало извън територията на страната.

Координацията между групата също се е осъществявала от лица на по-високо ниво извън България. Полицията обаче има данни за участие на българи в организираната престъпна група, имало е и жени, които са подпомагали настаняването на нелегални мигранти в квартири, където изчаквали превоза за Западна Европа.

Ръководителите на престъпната група са набирали лица за обгрижване и настаняване на мигрантите. Полицията е открила нелегални чужденци в частни квартири на хора, които са си давали жилищата под наем.

От брифинга на представители на ГДБОП, ГДГП и ГДНП днес стана ясно, че специализираната операция на МВР в противодействие на незаконната миграция е проведена на 23 ноември.

В хода ѝ са задържани лидери на организирана престъпна група и са установени над 20 незаконно пребиваващи в страната мигранти.

Печалбата, която групата е генерирала, за превеждане на нелегални мигранти, е впечатляваща. т.нар. каналджии са взимали от 4000 евро до 10 000 - 15 000 евро за един човек.

Сумата зависи от начина, по който мигрантът ще бъде транспортиран към Западна Европа – дали пеша през границата, дали в тайници с бусове и автомобили.

снимки: МВР

Акцията е реализирана под ръководството на Софийската градска прокуратура и в координация с Европол.

# ГДБОП #акция #трафик на мигранти

Последвайте ни

ТОП 24

Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
1
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
2
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект – териториите остават непризнати
3
Украйна премахва руски искания от американския мирен проект –...
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват за необичайно нощно явление
4
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
5
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не...
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
6
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Дъжд и сняг в неделя
5
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Криминално

Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
19043
Чете се за: 01:42 мин.
Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София Спецакция: Иззеха забранени лекарства и добавки от магазини в София
Чете се за: 00:42 мин.
Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването? Двама в ареста след опит за кражба на кола - докъде стигна разследването?
Чете се за: 01:25 мин.
Жена открадна 190 лева от църква в Русе Жена открадна 190 лева от църква в Русе
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се надолу
Ясни са цените на градския транспорт в София в евро, закръглят се...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ) Разбиха престъпна група за трафик на мигранти - каналджиите взимали до 15 000 евро на човек (СНИМКИ)
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се, както си иска
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ) Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Продължават дипломатическите совалки по предложения от САЩ план за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Разкриха "фабрика за бебета" на остров Крит
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Светещ обект и силен тътен над Синеморец – жители разказват...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ