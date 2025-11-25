Украйна одобри план за мир с Русия

Американски представител съобщи, че правителството на Украйна се е съгласило с мирния план, изготвен с посредничеството на администрацията на Доналд Тръмп. Украйна призова за среща на върха Тръмп-Зеленски в Съединените щати до края на ноември на фона на работата по мирен план.

Белият дом не потвърди възможностите за евентуална среща Тръмп-Зеленски, но обяви, че преговаря с руски представители в Абу Даби.

На този фон Русия и Украйна си размениха поредни удари. Киев съобщава за шест жертви в украинската столица, а Москва - за трима убити в Ростовска област.

Украинският съветник по националната сигурност Рустем Умеров обяви, че е постигнато общо разбиране с американската страна по основните положения в мирното споразумение, обсъждано от представители на Съединените щати, Европа и Украйна в Женева. Според Умеров остават някои подробности, които трябва да бъдат уточнени.

Рустем Умеров - съветник по националната сигурност на Украйна във Фейсбук: Сега разчитаме на подкрепата на нашите европейски партньори в по-нататъшните ни стъпки. Очакваме с нетърпение да организираме посещение на президента на Украйна в САЩ на най-ранната подходяща дата през ноември, за да завършим последните стъпки и да сключим споразумение с президента Тръмп.

Американският министър на сухопътните сили Дан Дрискол е провел късно снощи и днес разговори с руски представители в Абу Даби като част от подновения стремеж на администрацията на президента Доналд Тръмп за край на войната в Украйна, обяви официално говорител на преговарящия от Вашингтон.

Според него преговорите протичат добре, има основания за оптимизъм, а Дрискол синхронизира позициите си с Белия дом.

Естеството на разговорите засега не се уточнява, няма и яснота за участниците от руска страна.

В Абу Даби Дрискол ще разговаря с и украински представители.