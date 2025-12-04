БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026

Амбицията на управляващите е план-сметката на държавата да бъде приета до края на месеца

Синдикати и работодатели обсъждат параметрите на Бюджет 2026
Слушай новината

Синдикати и работодатели ще се срещнат днес, за да обсъдят детайлите около новата бюджетна процедура. В петък социалните партньори са поканени на нова среща във финансовото министерство.

Вчера депутатите в Народното събрание единодушно подкрепиха оттеглянето на проектобюджета.

До прекратяването на бюджетната процедура се стигна по предложение на правителството след мащабните протести в понеделник. Последва среща между властта, синдикати и бизнес във финансовото министерство. След разговорите стана ясно, че повечето искания на бизнеса ще бъдат изпълнени.

Договорено е, че пенсионната вноска няма да се вдигне с 2 процентни пункта от догодина, вероятно и максималният осигурителен доход ще нарасне с по-малко от предвиденото. Това ще струва на бюджета близо 1, 5 милиарда евро допълнително. Сумата ще бъде компенсирана чрез намаляване на капиталовите разходи. Ако бъде постигнат консенсус с работодатели и синдикати, коригираният бюджет ще е готов до понеделник.

Амбицията на управляващите е план-сметката на държавата да бъде приета до края на месеца.

