След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха...
Чете се за: 02:47 мин.
Президентството: Този парламент няма политическата воля...
Чете се за: 00:27 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
Чете се за: 01:22 мин.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на...
Чете се за: 04:30 мин.
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за...
Чете се за: 01:25 мин.
Блокада на "Кулата"? Земеделците в Гърция се...
Чете се за: 01:07 мин.
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка,...
Чете се за: 05:02 мин.

ЕК, България, Гърция, Румъния подписаха меморандум за сътрудничество в транспорта

Десислава Апостолова
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
България беше представена от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов

българия гърция румъния подписаха меморандум сътрудничество транспорта
Европейската комисия, България, Гърция и Румъния подписаха в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитието на транспортната инфраструктура в региона. България беше представена от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Караджов подчерта, че подписването на документа показва, че регионът вече няма да бъде периферия. Според това сътрудничеството ще гарантира нови търговски пътища и преодоляване на задръстванията по границите. Караджов наблегна на нуждата от нови мостове над Дунав. Според него разширяването на транспортната мрежа в региона ще допринесе също за военната мобилност.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас също посочи, че задълбочаването на сътрудничеството между трите ще направи така, че районът между Черно и Егейско море да не бъде повече европейска периферия. Новите транспортни връзки ще бъдат важни и за транспорта на войски и техника от Гърция, през България и Румъния до Молдова и Украйна. Еврокомисарят смята, че нов мост над Дунав при Русе ще е полезен за нуждите и на ЕС и на НАТО.

#Гроздан Караджов #транспортни връзки #меморандум

