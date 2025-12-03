ЕК, България, Гърция, Румъния подписаха меморандум за сътрудничество в транспорта

Европейската комисия, България, Гърция и Румъния подписаха в Брюксел меморандум за сътрудничество за развитието на транспортната инфраструктура в региона. България беше представена от вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Караджов подчерта, че подписването на документа показва, че регионът вече няма да бъде периферия. Според това сътрудничеството ще гарантира нови търговски пътища и преодоляване на задръстванията по границите. Караджов наблегна на нуждата от нови мостове над Дунав. Според него разширяването на транспортната мрежа в региона ще допринесе също за военната мобилност.

Еврокомисарят по транспорта Апостолос Цицикостас също посочи, че задълбочаването на сътрудничеството между трите ще направи така, че районът между Черно и Егейско море да не бъде повече европейска периферия. Новите транспортни връзки ще бъдат важни и за транспорта на войски и техника от Гърция, през България и Румъния до Молдова и Украйна. Еврокомисарят смята, че нов мост над Дунав при Русе ще е полезен за нуждите и на ЕС и на НАТО.