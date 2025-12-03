БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Забавено ТЕЛК решение остави дете с увреждане и майка му без доходи

Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
Историята на Недялко от Бургас

Забавено ТЕЛК решение оставя дете с увреждане и майка му без доходи. Въпреки подадените в срок документи, всички помощи са спрени. Жената е единствен родител и личен асистент на 16-годишния си син, който е с 95% инвалидност. Случаят е от Бургас.

16-годишният Недялко Неделчев е с Детска церебрална парализа.

Преди години губи баща си и сега неговата майка е единственият му помощник, но доходите й зависят от ТЕЛК решението на момчето.

Красимира Недялкова, майка на Недялко: „Аз съм личен асистент на детето си. ТЕЛК решението му изтича на 26-ти ноември, същевременно с това се прекратява и моят договор като личен асистент. Не мога да започна работа, защото се грижа за него.

Недялко Неделчев: „Мога да отида до тоалетна сам, но да взема тенджерата и да си сложа – не“.

Още през юни майката е подала документи за преосвидетелстване пред ТЕЛК.

И до ден днешен преписката все още не е разгледана.

Недялко Неделчев: „Хората подават документи в сроковете, всичко е спазено, накрая става забавяне и някак си оставаме без пари, без средства“.

Красимира Недялкова, майка на Недялко: „Баща му е починал. И ние оттук нататък оставаме само с доход от неговата наследствена пенсия – 472 лв. Не виждам изобщо дали ще оцелеем. Защото той има нужда от частни рехабилитации, прекратила съм всякакви частни рехабилитации. С тези пари, които са от наследствената пенсия ще си покривам разходите по вкъщи. Оттам нататък вече...“.

Според омбудсмана на Бургас, въпреки забавеното ТЕЛК решение, не е трябвало да се спира финансовата помощ.

Тодор Стамболиев, обществен посредник на Бургас: „Има правна норма в Закона за здравето, според която, когато е спазен срокът, но по вина на медицинската експертиза има забавяне, тогава старото ТЕЛК решение продължава да действа и в случая то не би трябвало да бъде ощетено от гледна точка на финансова подкрепа на държавата“.

Попитахме Агенция социално подпомагане защо помощта е спряна и защо не е удължено старото ТЕЛК решение.

В позиция от там ни отговориха, че не са получили информация от РЗИ-Бургас за забавянето и затова са предприети действия по прекратяване на отпусната подкрепа.

Агенция социално подпомагане: „От извършена проверка е установено, че за детето в Агенция за социално подпомагане не е постъпвала информация от Регионална здравна инспекция за подадено заявление за преосвидетелстване, насрочена дата за преосвидетелстване и за забавяне в медицинската експертиза. Поради тази причина законосъобразно от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес са предприети действия за прекратяване на отпуснатата подкрепа“.

От здравната инспекция в Бургас обясниха, че след въвеждането на нова информационна система миналата година, задача на Агенцията за социално подпомагане е да поиска информация, когато установи, че трябва да прекрати помощ за човек с увреждане.

„До три месеца след постъпване на документите в ТЕЛК, ако са налични всички необходими документи по заболяването, ТЕЛК излиза със становище. В противен случай се изпраща писмо за допълнителни документи, като три месечния срок започва да тече от датата на писмото. Затруднения съществуват, поради неадекватно представени документи от личните лекари и противоречиви диагнози, оценка за траен функционален дефицит за съответното заболяване и неоказване контрол от съответното РЗИ по време на подаване на документите, което налага изискване на допълнителни документи с писмо от ТЕЛК“.

От ТЕЛК-Велико Търново, където се разглежда решението, изпратиха писмена позиция, според която забавянето идва от непълна и недостатъчно актуална документация, свързана със заболяването на детето.

Имало неадекватно представени документи от личните лекари и противоречиви диагнози.

Майката твърди, че още през септември от ТЕЛК са поискали допълнителни документи, които тя изпратила и дори е имало насрочен ден за разглеждане на решението, което не се е случило.

В същото време семейството остава без доходи след празниците.

Красимира Недялкова, майка на Недялко: „В това състояние, как мислите, дали ми е до празнуване?".

Ти за какво мечтаеш?

Да проходя и някак си да я освободя от това постоянно да се занимава с мен и някак си да стана по-свободен.

