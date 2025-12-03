След погрома в София: 14 от задържаните вече са с повдигнати обвинения

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карина Караньотова
У нас
Още двама са с досъдебни производства

погрома софия задържаните вече повдигнати обвинения
Снимка: БТА
14 от задържаните след погрома на протеста в София в понеделник вече са с повдигнати обвинения, а още двама са с досъдебни производства. Полицията арестува 71 души заради хулигански действия. Арестуван беше и мъж с 30 000 лв., които според полицията са били предвидени за хонорари на провокаторите на протеста. Задържаният отрича.

Задържаният с над 30 000 лв. Симеон Петров днес беше освободен от ареста на Първо районно управление. Той твърди, че от полицията още утре ще му върнат конфискуваната сума, защото е успял да докаже произходът и предназначението ѝ. Трябвало да прекоси протестът пеша, защото улиците били затворени.

Симеон Петров: "Тръгнах от моята къща в село Яна със служебни мои пари и пари от обект за строителни ремонтни дейности, с които се занимаваме. Стигнах до улица "Оборище", тя беше затворена, оставих личния си автомобил там. Идеята ми беше да стигна до моя апартамент на "Патриарх Евтимий". Не съм заобиколил, защото нямаше ток и не исках да обикалям по тъмните улички, защото се чуваха бомбички."

Симеон не знаел, че има протест, все пак решил да го снима. Арестът му се случил малко преди полунощ в Триъгълника на властта. Брат му видял задържането на живо в интернет.

Недко Златков, брат на задържания: "На записа се виждаше как си ходи най-нормално и го смъкват долу на земята без да хвърля бомбички, без да прави нищо, никаква съпротива не е оказал."

Двамата братя доказали, че имат легален бизнес с отдаване на апартаменти под наем. Парите били разпределени на отделни купчини и вързани с ластици с листчета с различни имена. Това били адресите на които Симеон отдава апартаментите.

Симеон Петров: "На ул. "Ивайло", на бул. "Прага", на бул. "Мария Луиза", на бул. "Витоша" - абсолютно всичко съвпада, разследващият полицай видя, че всичко съвпада."

На този етап, задържаният с над 30 000 лв по време на протеста няма обвинение.

