Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено

Околовръстното шосе на Пловдив, където загина цяло семейство, да бъде спешно разширено. Това е препоръката на експертите от Европейския център за транспортни политики, които обследваха трасето. Инспекцията им е по поръчка на Агенция "Пътна инфраструктура" след поредния тежък инцидент и във връзка с искането на хората мантинелите там да се премахнат.

Според пътните експерти трафикът по Околовръстното шосе е толкова тежък, че каквито и мерки да се вземат, те ще бъдат недостатъчни, ако трасето не се разшири. След обследването на отсечката заключението им е, че мантинелите не могат да бъдат премахнати, както настояват и хората от околните села и бизнеса.

Диана Русинова – председател на Европейски център по транспортни политики: "Тези системи там трябва да ги има така пише в наредбата. Има места на които ще предложим евентуално на които могат да се разширят, но това няма да реши проблема. Опасяваме се че няма да намерим инженер, който да подпише такова нещо, което да каже махнете ограничителните системи."

Мантинелите предпазват от сблъсък с дървета и от навлизане в напоителните и отводнителните канали, които са в близост до пътя, обясниха още експертите. На места те ще препоръчат да бъдат преместени по-навътре в банкета, но не и да се премахнат. Проверката е показала още, че над 70% от настилката е с понижено съпротивление на хлъзгане.

Диана Русинова – председател на Европейски център по транспортни политики: "Този второкласен път с този чудовищен трафик не може да продължава да бъде с обикновен асфалт. Това, което ще препоръчаме и в доклад и в специално писмо на Министерски съвет този обект да бъде включен в стратегическите национални обекти, за да се ускори неговото изграждане. Каквото и да се препоръча трябва да се разшири пътят."

И шофьорите са на мнение, че второкласният път трябва спешно да се разшири, но и мантинелите да се премахнат:

- Тия мантинели са опасни, една кола да аварира и всичко е блокирано. - Според мен не е проблема в мантинелите, трябва да се разшири. Трафикът е голям. Всеки ден има задръствания. - Две платна са много малко за това Околовръстно. Трябва да има поне още едно платно.

От Областното пътно управление заявиха, че проектът за удвояване на 14-километровия път е на финал.

инж. Петър Попов – директор на ОПУ-Пловдив: "Мисля, че първата половина на догодина 2026 година ще бъде приет проектът и се надявам до 2026-а да бъде избран изпълнител и да започнат строителни дейности по удвояването на трасето."

снимки: БТА

Дотогава жителите на Пловдив и околните села настояват за премахване на мантинелите. Събрани са над 4000 подписа, а на 12 декември излизат на протест.