Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд

Облачно и мъгливо ще бъде в почти цялата страна, а привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 10° и 15°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3°, а максималната – около 8°.

По Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

В петък и събота ще бъде облачно, с валежи, по-значителни по количество на места в Южна България. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°, по-високи в Югоизточна България. В събота вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните - по-ниски с 2-3 градуса.

В неделя валежи ще има все още главно в източните райони, а в останала част от страната ще спрат. Ще се задържи облачно. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Температурите ще се понижат още малко, минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°.

В понеделник вероятността за валежи е малка, но все пак не е изключено на отделни места да превали слаб дъжд. Облачността ще е значителна, с временни разкъсвания и намаления. Минималните температури още ще се понижат, а дневните ще се повишат слабо.