БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Облачно и мъгливо време в четвъртък, вечерта ще завали дъжд

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази

Максималните температури ще са между 10° и 15°

облачно мъгливо време четвъртък вечерта завали дъжд
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Облачно и мъгливо ще бъде в почти цялата страна, а привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните - между 10° и 15°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 3°, а максималната – около 8°.

По Черноморието ще има променлива, често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 16°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Привечер от югозапад ще завали дъжд, над 1800 метра - сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 1°.

В петък и събота ще бъде облачно, с валежи, по-значителни по количество на места в Южна България. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°, по-високи в Югоизточна България. В събота вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните - по-ниски с 2-3 градуса.

В неделя валежи ще има все още главно в източните райони, а в останала част от страната ще спрат. Ще се задържи облачно. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север. Температурите ще се понижат още малко, минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 7° и 12°.

В понеделник вероятността за валежи е малка, но все пак не е изключено на отделни места да превали слаб дъжд. Облачността ще е значителна, с временни разкъсвания и намаления. Минималните температури още ще се понижат, а дневните ще се повишат слабо.

#облачно и мъгливо #времето #прогноза за времето

Последвайте ни

ТОП 24

Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
1
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил французин в катастрофа на Околовръстното
2
На първа инстанция: 18 години затвор за Димитър Любенов, убил...
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на референдум за еврото
4
Депутатите отхвърлиха предложението на президента за провеждане на...
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
5
Влак прегази 16-годишно момче във Враца
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
6
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
3
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
5
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
6
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...

Още от: Регионални

Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе в двете посоки от 18 декември
Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе в двете посоки от 18 декември
Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено Околовръстното шосе на Пловдив трябва да бъде спешно разширено
Чете се за: 03:32 мин.
Подменят 50 километра водопроводи в Хасково Подменят 50 километра водопроводи в Хасково
Чете се за: 01:42 мин.
Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО) Нагъл шофьор беше заснет да кара по тротоар в Хасково (ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон" След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при "Кулата – Промахон"
Чете се за: 02:47 мин.
Влак прегази 16-годишно момче във Враца Влак прегази 16-годишно момче във Враца
5078
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за 2026 г.
С пълно единодушие: Депутатите одобриха оттеглянето на бюджетите за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната Антиправителствени протести отново в София и други градове на страната
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Отиде си поетът Найден Вълчев Отиде си поетът Найден Вълчев
Чете се за: 09:27 мин.
У нас
Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия Журналистика за хората: Раздадоха наградите "Валя Крушкина" – БНТ грабна две отличия
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
След 4-часова блокада: Гръцките фермери отвориха границата при...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ЕС и НАТО: Подкрепата за Украйна e непоклатима
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Конгресмени от САЩ публикуваха видео от острова на Джефри Епстийн
Чете се за: 00:57 мин.
По света
"14 века България в Европа" – инициатива на БНТ,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ