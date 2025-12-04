Германия разположи нова системата за противовъздушна отбрана

Германия стана първата европейска държава, която разположи системата за противовъздушна отбрана "Ароу" (Arrow), с цел да противодейства на нарастващата заплаха от Москва.

Церемонията се състоя във военновъздушна база южно от Берлин. Стационарната система "Ароу" е създадена да прихваща ракети със среден обсег, подобно на руската система Орешник. Тя има обхват от 2400 км и допълва противовъздушните системи като "Пейтриът", които са монтирани на камиони и имат по-малък обхват.