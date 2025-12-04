БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Първите пакети евромонети не стигнаха до малките населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Интересът е огромен

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
„Български пощи“ започнаха продажбата на стартовите комплекти с първите български евромонети от вчера. В Русе интересът беше огромен – само за час и половина всички пакети от централната поща бяха изкупени. В същото време в малките населени места комплектите така и не пристигнаха и хората останаха разочаровани. Доставките там ще се извършват по график. Очаква се най-рано днес евромонетите да бъдат налични в пощенските станции.

Василена Цанкова, кмет на село Бъзън: "Надявам се поетапно да бъдат зареждани пощенските станции с такива комплекти. Има време още до началото на новата 2026 година. Хората са притеснени, защото не са наясно къде и как могат да си обменят пари. Но пък ние сме направили организация заедно с община Русе да разположим ПОС-терминали за плащане на таксите в кметството - не само местните данъци и такси, но и всички административни услуги, за да могат хората да бъдат улеснени, да не търсят пари в брой и да не бъдат лишени от обслужване в кметството."

Мира Начева - жител на с. Бъзън: "Почти не съм притеснена, отдавна боравя с чужда валута. Но има хора на моята възраст, на които им е много трудно пресмятането в чужда валута."

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева от русенското село Бъзън.

#стартови пакети #евромонети #малки населени места

