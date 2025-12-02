БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Асен Василев: В петък ще внесем вот на недоверие
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е...
Чете се за: 03:35 мин.
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
Чете се за: 02:55 мин.
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Чете се за: 03:35 мин.
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Чете се за: 01:22 мин.
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази

Те ще са в обращение от 1 януари 2026 година

подготовката еврозоната пуснаха първите пакети евромонети
Слушай новината

Обръщаме поглед към еврото и отговаряме на вашите въпроси за единната валута, които този път са свързани с евромонетите, които БНБ и банките пуснаха в продажба. Напомняме, че тъй като те са с т. нар. българска национална страна, ще са в обращение от 1 януари 2026 година, а преди това не са официално платежно средство.

Добрина Иванова: Задължително ли е да си купим от тези т. нар. стартови пакети с евромонети?

Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "Пакетите са за най-нетърпеливите, които искат. От 1 януари ще може всеки от клиентите да се снабдят с евромонети и евробанкноти, напълно достатъчно има на пазара. Няма нужда от притеснение. Така, че не следва по никакъв начин да се притесняват, че няма да получат евромонети или евро банкноти."

#еврото в България #България в еврозоната #евромонети

Водещи новини

Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа по промяната на план-сметката
Нов бюджет за 2026 г.: Министерството на финансите започна работа...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест? Как реагираха опозиция и управляващи след големия протест?
Чете се за: 07:25 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред Президентът Румен Радев: Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома Репортерът и водещ Йоана Миланова и малката Алина се прибраха у дома
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Авария или умишлен палеж: Защо спря токът в центъра на София по...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Цените на храните: Високи търговски надценки в магазините отчитат...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Провокаторите на протеста: 71 задържани и щети за 80 000 лв.
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Путин предупреди: Ако "Европа иска война, Русия е готова"
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ