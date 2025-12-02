Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?
Те ще са в обращение от 1 януари 2026 година
Обръщаме поглед към еврото и отговаряме на вашите въпроси за единната валута, които този път са свързани с евромонетите, които БНБ и банките пуснаха в продажба. Напомняме, че тъй като те са с т. нар. българска национална страна, ще са в обращение от 1 януари 2026 година, а преди това не са официално платежно средство.
Добрина Иванова: Задължително ли е да си купим от тези т. нар. стартови пакети с евромонети?
Християн Прашков, мениджър "Стратегически инициативи" в търговска банка: "Пакетите са за най-нетърпеливите, които искат. От 1 януари ще може всеки от клиентите да се снабдят с евромонети и евробанкноти, напълно достатъчно има на пазара. Няма нужда от притеснение. Така, че не следва по никакъв начин да се притесняват, че няма да получат евромонети или евро банкноти."