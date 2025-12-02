Моите въпроси за €: Задължително ли е да си купим от т. нар. стартови пакети с евромонети?

Обръщаме поглед към еврото и отговаряме на вашите въпроси за единната валута, които този път са свързани с евромонетите, които БНБ и банките пуснаха в продажба. Напомняме, че тъй като те са с т. нар. българска национална страна, ще са в обращение от 1 януари 2026 година, а преди това не са официално платежно средство.

Добрина Иванова: Задължително ли е да си купим от тези т. нар. стартови пакети с евромонети?