Заради протестите на гръцките фермери: Над 8 км е...
Чете се за: 04:17 мин.

Нова методика ще помага при разследване на катастрофи

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Следовател Маринов подчерта, че огледът на местопроизшествието е един от най-важните етапи от започването на наказателния процес

Обновена методика ще помага при разследването на пътно-транспортни произшествия. Това обясни в "Денят започва" Мариан Маринов - следовател и говорител на Националната следствена служба.

"Това е едно помагало, наръчник, така да се каже, в който са събрани, компилирани, както от юридическа страна - моменти, така и от техническа страна - препоръки за извършване на оглед на местопроизшествие, при което е настъпило пътно-транспортно произшествие. С две думи да обобщя. Включена е съдебната практика от последните години на ВКС, което е удобно за практикуващите юристи, разследващи полицаи, прокурори и всеки, който се занимава с тази материя. Включени са от водещи наши специалисти по разследване на такива произшествия техни трудове във връзка с техническите изисквания при извършване на оглед, т.е. какви замервания се правят, какви детайли следва да се фиксират при огледа на местопроизшествието."

Следовател Маринов подчерта, че огледът на местопроизшествието е един от най-важните етапи от започването на наказателния процес.

"Пропуските при него оказват влияние върху целия наказателен процес. Органът, който извършва огледа, следва да фиксира в протокола. Наказателният процес при нас е формален и всичко, което се намира на местопроизшествието към момента след произшествието, трябва да бъде отразено в протокол за оглед на местопроизшествие, където да се подпишат и поемните лица. Това е доказателственото средство, което влиза в папките по делото и се ползва впоследствие от прокурора и от съда за постановяване на справедлива присъда."

"Това не е академичен труд, не е изследователски труд и няма за цел да търси слабостите в практиката. Повече има за цел да насочи хората дори с опит, практици да си припомнят определените детайли, на които да акцентират. Мога да ви кажа, че дори тя е полезна и за хора с богат опит, но просто които не им се е случило да посетят такова произшествие и те имат специалност в друга област на разследването."

Вижте целия разговор във видеото

#разследване на катастрофи #нова методика #следовател

