ИЗВЕСТИЯ

Осигурени са средства за възнагражденията на специалистите по здравни грижи и медицинските сестри

Зоя Велинова
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Това съобщи председателят на комисията по здравеопазване в парламента проф. Костадин Ангелов

Снимка: БТА
Председателят на комисията по здравеопазване Костадин Ангелов заяви, че са осигурени парите, необходими за възнаграждения на специалистите по здравни грижи и медицински сестри. Той го съобщи след като стана ясно, че няма да има заседание на комисията по здравеопазване.

Костадин Ангелов, председател на комисията по здравеопазване в НС: "Искам да се обърна към всички заявили да протестират утре специалисти по здравни грижи и медицински сестри. А именно, възнагражденията, които те трябва да получат, ще бъдат осигурени през преструктуриране на европейски програми в размер на 100 милиона евро. Тези пари ще отидат за всички работещи български медицински сестри, акушерки и професионалисти по здравни грижи в системата на българското здравеопазване, както за болнична помощ, така и за доболнична и извънболнична медицинска помощ."

#здравни грижи #проф. д-р Костадин Ангелов #заплати на медицински сестри

