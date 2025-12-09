В небето над Бахрейн: Двама ентусиасти скочиха от хеликоптер на височина 1200 метра

Уникален полет с костюми за летене "УингСют" между двете кули на Световния търговски център в Бахрейн.

Двама ентусиасти скочиха от хеликоптер на височина 1200 метра и се разминаха челно, в пълен синхрон, точно между двете структури - със сумарна скорост 440 километра в час. Двамата профучаха само на десетина метра един от друг. Дани Роман и Фред Фюген са сред най-известните имена в летенето с "костюм-крило".

Подготовката за изпълнението в Бахрейн е продължила две години, включително планиране, получаване на разрешителни и симулации. Основната трудност е била разминаването да се осъществи точно между двете кули.