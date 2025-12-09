Родопската тестолинейка стана на 80 години (СНИМКИ и ВИДЕО)

Днес се навършват 80 години от пристигането на първия влак в Добринище. Знаковият юбилей на единствената действаща теснолинейка в България беше отбелязан на всички гари по пътя на туристическата атракция. По теснолинейката се движат 14 влака в денонощието.

Тази сутрин влак „Родопи“ тръгна от малката гара в Септември, за да премине по своя приказен 125-километров маршрут. По пътя го чакаха стотици възторжени пътници. Водеща фигура в усилията за запазване на Родопската теснолинейка в България е Кристиян Ваклинов.

Кристиян Ваклинов, инициатор на честването: „Този ден е изключително важен, лично за мен, и се превърна в част от моята лична история. Вълнуващ, празничен – такъв, какъвто не пропускам през годините. Всички колеги се събрахме на гара Юг, на гара Велинград, на Якоруда, в Белица, Разлог и Банско. Ученици от началния курс в съответните населени места приветстваха влака. Пероните бяха пълни, хората махаха със знаменца, радваха се, викаха „ура“, пееха „Хепи…“. Беше толкова мило и трогателно.“

На гара Добринище беше отслужен водосвет за здраве на всички работещи по линията и на всички пътници. Бяха поднесени и официални приветствия.

Кристиян Ваклинов, инициатор на честването: „Все пак честваме преди всичко откриването на последната отсечка, свързваща Банско и Добринище. Сред гостите имаше и представители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Родопската теснолинейка Септември – Велинград – Якоруда – Разлог – Банско – Добринище предлага вълнуващо туристическо пътуване по най-високата железопътна линия на Балканите през цялата година. Кристиян Ваклинов издаде книга-енциклопедия, озаглавена „Родопска теснолинейка“, която събира факти, човешки съдби, документи и информация за интересните обекти, през които преминава туристическата атракция.

Кристиян Ваклинов, инициатор на честването: „Тя включва историята, техническата информация за гарите, спирките, вагоните, локомотивите, личните истории и спомените на хората, с които съм се срещал през годините и които са ми разказвали за живота по линията назад във времето – до 40-те и 50-те години. Всеки може да намери по нещо интересно за себе си – техническо, историческо, лично. Така че това стана един доста богат труд. Някои я нарекоха алманах, сборник, дори учебник. Аз съм щастлив, че след толкова години тя вече е факт.“

За седми пореден път Дядо Коледа и Снежанка също ще пътуват с теснолинейката. На 21 декември със сутрешния влак „Родопи“ от гара Септември те ще тръгнат точно в 8:55, за да зарадват малки и големи пътници и туристи.