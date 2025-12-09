БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

Според вицепрезидента недопустимо е в политическите дебати да се вади етническата карта на страната

илияна йотова призова опази гражданския мир страната допускат провокации
Снимка: БТА
Слушай новината

Вицепрезидентът Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации на предстоящите протести, както днес, така и утре. В Пловдив тя коментира още, че е недопустимо в политическите дебати да се вади етническата карта на страната, защото подобни аргументи не съществуват.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България: "Едно зная – че трябва да опазим всичко възможно, да опазим гражданския мир в страната. Отговорността е на тези, които организират контрапротестите, защото ние проследихме историята на контрапротеста, това е партиен контрапротест. Голямата разлика е с протестите, които досега видяхме в София, в по-големите градове, хората излязоха спонтанно. Голяма ще бъде и ролята на полицията, на МВР, защото не бива по никакъв начин да се допускат стълкновения и това, което се случи на 1 декември за мен по-притеснително е, че се вади етническа карта, аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува."

#политически коментар #вицепрезидентът Илияна Йотова

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
1
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
2
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
4
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
5
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
6
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Политика

На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
Осигурени са средства за възнагражденията на специалистите по здравни грижи и медицинските сестри Осигурени са средства за възнагражденията на специалистите по здравни грижи и медицинските сестри
Чете се за: 01:00 мин.
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ Росен Желязков: Енергетиката има ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ
Чете се за: 03:05 мин.
"ДПС - Ново начало" с мерки срещу нелегалния пазар на горива, в полза на допълнителни приходи в бюджета "ДПС - Ново начало" с мерки срещу нелегалния пазар на горива, в полза на допълнителни приходи в бюджета
Чете се за: 02:02 мин.
Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
На първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев" Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ) МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Зони и такси за паркиране – как в съседните страни се справят...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата – Промахон"...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ