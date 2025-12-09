Вицепрезидентът Илияна Йотова призова да се опази гражданския мир в страната и да не се допускат провокации на предстоящите протести, както днес, така и утре. В Пловдив тя коментира още, че е недопустимо в политическите дебати да се вади етническата карта на страната, защото подобни аргументи не съществуват.

Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България: "Едно зная – че трябва да опазим всичко възможно, да опазим гражданския мир в страната. Отговорността е на тези, които организират контрапротестите, защото ние проследихме историята на контрапротеста, това е партиен контрапротест. Голямата разлика е с протестите, които досега видяхме в София, в по-големите градове, хората излязоха спонтанно. Голяма ще бъде и ролята на полицията, на МВР, защото не бива по никакъв начин да се допускат стълкновения и това, което се случи на 1 декември за мен по-притеснително е, че се вади етническа карта, аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува."