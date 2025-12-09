Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд”

Репортерът на “По света и у нас” Мая Димитрова получи награда за утвърждаване на върховенството на правото на фондация “Антикорупционен фонд” за 2025 г.
Отличието ѝ се връчва за филма „Архитекти на хаоса“, който проследява механизмите на дезинформация и тяхното влияние върху обществените нагласи.
Наградите за журналистика срещу корупцията “Червена линия” се дават за шеста поредна година и са признание за журналистите, които хвърлят светлина върху случаи на корупция и работят за утвърждаването на правото.
Мая Димитрова, журналист, БНТ: "Радвам се, че "Архитекти на хаоса" се оказа филм, от който обществото има нужда и това бе оценено. Благодаря на екипа, с който той стана възможен. Благодаря за подкрепата на всички, които го споделяха в социалните платформи, така че той да стигне до повече хора. Благодаря за възможността да го направя и да разкажа за политическите мрежи за пропаганда, които променят реалността ни."