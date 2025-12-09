БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд”

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Репортерът на “По света и у нас” Мая Димитрова получи награда за утвърждаване на върховенството на правото на фондация “Антикорупционен фонд” за 2025 г.

Отличието ѝ се връчва за филма „Архитекти на хаоса“, който проследява механизмите на дезинформация и тяхното влияние върху обществените нагласи.

Наградите за журналистика срещу корупцията “Червена линия” се дават за шеста поредна година и са признание за журналистите, които хвърлят светлина върху случаи на корупция и работят за утвърждаването на правото.

Мая Димитрова, журналист, БНТ: "Радвам се, че "Архитекти на хаоса" се оказа филм, от който обществото има нужда и това бе оценено. Благодаря на екипа, с който той стана възможен. Благодаря за подкрепата на всички, които го споделяха в социалните платформи, така че той да стигне до повече хора. Благодаря за възможността да го направя и да разкажа за политическите мрежи за пропаганда, които променят реалността ни."

#фондация "Антикорупционен фонд" #Мая Димитрова #награда #БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
3
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
5
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
6
ЕК започна разследване на "Гугъл"

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: Общество

В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца
В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи
Чете се за: 03:15 мин.
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:52 мин.
Българският лекарски съюз иска изменения в бюджета на НЗОК Българският лекарски съюз иска изменения в бюджета на НЗОК
Чете се за: 04:00 мин.
Признание за БНТ от Сдружението на испаноговорящите журналисти Признание за БНТ от Сдружението на испаноговорящите журналисти
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ