Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд”

Репортерът на “По света и у нас” Мая Димитрова получи награда за утвърждаване на върховенството на правото на фондация “Антикорупционен фонд” за 2025 г.

Отличието ѝ се връчва за филма „Архитекти на хаоса“, който проследява механизмите на дезинформация и тяхното влияние върху обществените нагласи.

Наградите за журналистика срещу корупцията “Червена линия” се дават за шеста поредна година и са признание за журналистите, които хвърлят светлина върху случаи на корупция и работят за утвърждаването на правото.