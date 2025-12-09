БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
До момента по въздух са евакуирани 7 от 10-членния екипаж на плавателния съд

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. До момента по въздух са евакуирани 7 от 10-членния екипаж на плавателния съд. Спасителната операция се проведе от Военноморските сили с вертолет „Пантер“.

Вертолетът “Пантер” на Военноморските сили се отзовава веднага на сигнала за бедстващи моряци в района на Ахтопол. Спасителите са спуснати с лебедка до борда на танкера. Първо са евакуирани трима от членовете на екипажа, на следващия ден – още четирима.

Кап. Димо Тюфекчиев, борден спасител в авиобаза “Чайка”: „Моряците бяха в сравнително добро физическо състояние и нямаше някой с тежки наранявания, и бяха адекватни, просто бяха много уплашени и изпълняваха всичко, което им кажа долу, за да може евакуацията да се случи без проблеми и без някакви опасни ситуации.“

Спасителят се е спуснал до борда на танкера от 40 метра височина. Корабът е бил в стабилно състояние, но е имало опасност заради бурното море.

Кап. Георги Тонев, пилот в авиобаза “Чайка”: „Това усложнява изпълнението на операцията. Също така – ниска облачност, вълнение около 3-4 бала. Това също създаваше флуктуация на плавателния съд, но колегите са професионалисти и успяха да се справят.“

Планирането на спасителната операция е отнело малко време, като основната задача е била безопасността на екипажите и моряците.

Кап. II ранг Николай Колев, командир на Морска вертолетна авиобаза “Чайка”: „Нашата задача беше да осигурим доставка на храна, медикаменти и комуникационни средства. Също така и на гориво и генератор, с който да бъде подпомогнат екипажът на танкера.“

Екипажите от авиобаза “Чайка” имат достатъчно опит при изпълнението на подобни трудни операции.

Кап. Димо Тюфекчиев, борден спасител авиобаза “Чайка”: „Тренираме ги постоянно. Тренираме и денем, и нощем и няма място за страх. За нас е рутинна задача.“

Все още не са направени финансови разчети колко ще струва операцията по евакуацията на моряците.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Когато се касае за спасяване на човешки живот над море, тези действия са безплатни. Никой не заплаща за спасяването на своя живот.“

От военния флот уточниха, че от началото на годината са унищожили два надводни дрона в района на Черно море, които вече са били поразени, но все пак са представлявали опасност за търговското корабоплаване.

#Кайрос #заседнал танкер #ахтопол

В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца
В "Референдум": 46% от българите смятат, че кабинетът "Желязков" ще управлява още няколко месеца
София заблестя с украса за Коледа София заблестя с украса за Коледа
Чете се за: 01:45 мин.
България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата България е на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия сред децата
Чете се за: 01:25 мин.
Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд” Награда за БНТ: Мая Димитрова беше отличена от фондация “Антикорупционен фонд”
Чете се за: 01:07 мин.
Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна Красимир Вълчев: Родителските срещи не са планирани заради протеста, а отдавна
Чете се за: 03:20 мин.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.

За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната комисия
За първо четене: Коригираният Бюджет 2026 беше приет в ресорната...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта Президентът Румен Радев: Управляващите изобретиха нов жанр - протест в подкрепа на властта
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
