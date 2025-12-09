БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глоби за включен двигател пред училища край Страсбург

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Мярката е нужна за намаляване на шума и замърсяването

глоби включен двигател училища страсбург
От няколко години властите във френско градче близо до Страсбург молят родителите да изключват двигателите си пред училищата, когато вземат децата си оттам.

Изправен пред повтарящо се неспазване на правилата, въпреки напомнящите табели, градът обмисля налагането на глоби. Те са на стойност 135 евро и са предвидени в mравилника за движение по пътищата. Той забранява да се оставя двигателят да работи, докато автомобилът е спрял, освен ако не е абсолютно необходимо.

Пиер Перен, кмет на Суфелвейерсейм: „Сутрин родителите оставят децата си и си тръгват, така че това все още е добре. Но ги вземат предимно по обяд и вечер. Не налагаме забраната, за да притесняваме някого – всъщност това правило е заради благополучието и здравето на нашите деца.“

Мярката е нужна за намаляване на шума и замърсяването.

#включен двигател #Страсбург #забрана #училища

