Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийският градски съд ще проведе разпоредително заседание на делото срещу бившия лидер на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.



Двамата са подсъдими за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

В началото на октомври прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Петков и Божанов.

Според обвинението през октомври 2023 година в столично заведение Кирил Петков с агресивен тон е казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов.

Бившият лидер на "Продължаваме Промяната" заплашил, че ако не изпълни нарежданията ще последват негативни последици за Йоловски, твърдят още от прокуратурата.

Обвинението срещу Божидар Божанов е, че в качеството си на министър на електронното управление през 2022 г. е нарушил Закона за защита на класифицираната информация и дал предимство на консорциум от фирми за спечелването на обществена поръчка.