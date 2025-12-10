"Мамник" започва на 8 януари по БНТ

Новият български сериал "Мамник" започва на 8 януари. Той ще се излъчва всеки четвъртък от 21.00 ч. по БНТ 1.

Българската национална телевизия е най-големият продуцент на телевизионно кино в България. "Мамник" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

"За мен "Мамник" е най-интересният сериал, който съм правил, защото е нещо ново, нещо различно", сподели в "Денят започва" режисьорът на сериала Виктор Божинов.

Отговорността към екипа да не разочароват феновете на романа е огромна. Другата важна задача е да се надгради, така че нещата да се случват в телевизионен формат.

"Жанрово стартираме от една много сериозна криминална драма. Минаваме през една доста особена мистерия, за да стигнем до това, което всички очакват - история пълна с фолклор, с ужаси, с много страх", разказа Виктор Божинов.

В сериала зрителите за първи път в историята на българското кино и телевизионно творчество ще могат да видят изцяло компютърно генериран герой - Мамникът.