Продължават протестите на земеделците в Гърция - как влияе това на туризма у нас

Повече от седмица продължават протестите на земеделците в Гърция.

Продължават и блокадите на българо-гръцката граница "Кулата – Промахон".

12.00 на обяд е часът, в който представителите на земеделския бранш в Гърция възстановяват блокадите на граничния преход "Кулата – Промахон", като основно блокадите са насочени към тежкотоварните камиони, но освен тировете не са редки случаите, в които и леките автомобили и автобусите, в които се возят туристи, изчакват с часове.

Таня Пенчева, която е представител на туристическа агенция, разказа пред камерата на БНТ, че ситуацията е неприятна, но агенциите държат връзка с гръцките власти, които уверяват, че при проблем за преминаването на автобуси те ще реагират незабавно, за да бъде решен той.

Тя допълни, че има хора, които са се отказали от резервациите си и пътуванията си, но има и туристи, които решават да рискуват и да пътуват.

"По принцип гърците не искат да създават проблеми на туризма", допълни Таня Пенчева и изрази надежда преди празниците проблемите да бъдат решени и блокадите да спрат.

