БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Продължават протестите на земеделците в Гърция - как влияе това на туризма у нас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази

Блокадите на българо-гръцката граница "Кулата – Промахон"

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повече от седмица продължават протестите на земеделците в Гърция.

Продължават и блокадите на българо-гръцката граница "Кулата – Промахон".

12.00 на обяд е часът, в който представителите на земеделския бранш в Гърция възстановяват блокадите на граничния преход "Кулата – Промахон", като основно блокадите са насочени към тежкотоварните камиони, но освен тировете не са редки случаите, в които и леките автомобили и автобусите, в които се возят туристи, изчакват с часове.

Таня Пенчева, която е представител на туристическа агенция, разказа пред камерата на БНТ, че ситуацията е неприятна, но агенциите държат връзка с гръцките власти, които уверяват, че при проблем за преминаването на автобуси те ще реагират незабавно, за да бъде решен той.

Тя допълни, че има хора, които са се отказали от резервациите си и пътуванията си, но има и туристи, които решават да рискуват и да пътуват.

"По принцип гърците не искат да създават проблеми на туризма", допълни Таня Пенчева и изрази надежда преди празниците проблемите да бъдат решени и блокадите да спрат.

Вижте още в прякото включване на Али Мисанков.

#български туризъм #Гърция #"Кулата - Промахон" #блокада #фермери #протести

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
3
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
5
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в 24 града
6
"Не на омразата": "ДПС - Ново начало" с...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
5
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

Фериботният кораб "Бдин" не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност
Фериботният кораб "Бдин" не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност
Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото
Чете се за: 04:07 мин.
20 км опашки от камиони край Свиленград 20 км опашки от камиони край Свиленград
Чете се за: 00:37 мин.
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
София заблестя с украса за Коледа София заблестя с украса за Коледа
Чете се за: 01:50 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Борисов: Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет Борисов: Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ "Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ