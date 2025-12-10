БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-строги правила за фризьори и козметици, от бранша - може да се стигне до затваряне на салони

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
По-строги изисквания за фризьори, козметици и татуисти планира Министерството на здравеопазването. Предвижда се промяната да засегне 24 000 обекта като тя касае освен продуктите и работата на професионалистите, така и помещенията, където се извършват разкрасителните процедури. Според хората от бранша, това ще принуди голяма част от салоните да затворят.

Според новите правила всичко се прави с цел повишаване на качеството. За бранша обаче това крие рискове.

Ето какво споделят клиенти:

"От здравословна гледна точка може да е правилно, нали?"

"Трябва да има аспирации първото, което е, защото тия химикали, които се изпаряват във фризьорските салони и клиентите ги дишат, и самият фризьор ги диша. Така че също мисля, че е задължително да има пространство и аспирация."

"Ами, може би е редно, като гледам разни скандални случаи."

"Сивият сектор няма да може да съществува, ако има контрол."

"За да се поглезим и да се почувстваме обгрижени във фризьорския салон и цените трябва да са по-нормални"

Според новите правила вече ще са задължителни тестовете за алергии.

Нина Йорданова - фризьор и обучител на бъдещи фризьори: "Аз вече от 30 години се занимавам активно с фризьорство. На мен лично ми се е случвало, наистина хора да имат алергии, но всеки уважаващ себе си фризьор задължително първо трябва да направи диагностика, за да прецени каква е структурата на косъма, дали всъщност този клиент, който за първи път особено идва при нас във фризьорските ни салони, наистина има алергия не само чрез допир, чрез усещане на косата, но чрез тестове, които ние много често правим, ето тук в меката част на ръката или тук в китката по същия начин. Така че това е много бърз, много лесен тест, дори в брошурите на всяка една марка, която ни предлага. Основно се споменава, че трябва да се направи тест на самия скалп, за да се установи дали може да се продължи да се работи с дадената марка като цяло."

Вижте прякото включване на Пламенка Тонева.

#козметици #фризьори #нови правила

