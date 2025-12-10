БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
1 милион австралийски деца останаха без социални мрежи

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Неспазването на забраната може да донесе глоба от десетки милиони долари

Снимка: АП/БТА
Първи ден от влизането в сила в Австралия на забраната за достъп до социални мрежи на деца под 16 години.

Десет от най-големите платформи блокираха достъпа на около 1 млн. австралийски деца, които сега имат профили в социалните мрежи. Нарушенията могат да донесат глоби от десетки милиони долари.

Последни прощални съобщения в социалните мрежи в очакване на края. Законът, приет миналата година, задължава компаниите собственици на популярни приложения като Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и Ютюб да не допускат до платформите лица под 16 години. Така Австралия стана първата демокрация в света, която предприема подобни мерки в отговор на нарастващите притеснения за вредите от социалните медии. Премиерът Антъни Албанезе приветства водещата роля на страната.

"Днес е ден, в който наистина можем да се гордеем, че сме австралийци, защото без съмнение тази реформа ще промени животи на австралийските деца, като им позволи да се насладят на детството си, на австралийските родители, като им даде по-голямо спокойствие. Но и на световната общност, която гледа към Австралия и си казва: "Ако Австралия може да го направи, защо ние да не можем?", заяви Антъни Албанезе, министър-председател на Австралия.

Профилите няма да изчезнат за един ден. Комисарят по онлайн безопасност Джули Инман Грант заяви, че правителството очаква да се сблъска с проблеми в началото. Анализаторите също са сигурни, че ще отнеме време.

Скот Грифитс, изследовател в Института за психологически науки в Мелбърн: "Децата определено ще се опитат да заобиколят забраната. Бих се изненадал, ако не го направят."

Тийнейджъри вече разказаха за някои от начините да се заобиколят новите правила за достъп.

"Бях забравила за това до вчера, така че малко се паникьосах. Но после си казах "Не мисля, че наистина ще стане". Не знам дали трябва да го казвам - но съм написала, че съм по-голяма, защото не исках правителството да знае на колко години съм."

"Пробвах опцията с лицево разпознаване. Присвих очи, сбръчках лице, скрих си зъбите, погледнах камерата и стана. Просто ме пусна."

Двама тийнейджъри вече обжалват забраната в съда, като твърдят, че тя ги лишава от правото им на свободна комуникация. Междувременно няколко други държави - от Дания през Нова Зеландия до Малайзия - вече намекнаха, че може да последват модела на Австралия.

#Австралия #социални медии #социални мрежи #забрана #деца

