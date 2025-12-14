МВнР: Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата в Сидни

Няма данни за ранени или пострадали български граждани при стрелбата на плажа Бонди в австралийския град Сидни, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в страницата си във Фейсбук.

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, пишат още от МВнР.

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев каза за нападението в Сидни, че "този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде категорично осъден".

"Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства", написа в социалната мрежа Екс Георгиев.