Десетки загинали и ранени при стрелба на популярния Бонди бийч в Сидни (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Инцидентът е станал по време на отбелязването на еврейския празник Ханука

Снимка: БТА
Най-малко 12 души са загинали, а 30 са ранени при стрелба на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, предаде Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.

Премиерът на щата Нов Южен Уелс Крис Минс по-рано днес потвърди, че убитите при стрелбата са вече 12. Той подчерта, че нападението е било насочено срещу еврейската общност в Сидни в първия ден от Ханука и че разследването около инцидента е сложно и едва сега започва.

Полицията в Нов Южен Уелс, която определи нападението като терористичен акт, съобщи, че двама души са задържани, а Ей Би Си съобщи, че един от най-малко двама въоръжени мъже е сред загиналите. Един от предполагаемите стрелци е мъртъв, а другият е в критично състояние, съобщи на пресконференция комисарят на полицията в Нов Южен Уелс Малкълм Лейниън. Най-малко 29 ранени са откарани в местни болници, добави той. Сред ранените са и двама полицейски служители. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в местни болници след стрелбата.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи инцидента като "шокиращ и потресаващ" и добави, че "екипи на спешните служби са на място и работят за спасяването на човешки животи".

"На плажа Бонди се случи опустошителен терористичен инцидент по време на празника Ханука. Става въпрос за целенасочена атака срещу австралийските евреи в първия ден на Ханука", подчерта Албанезе. "Полицията и службите за сигурност работят, за да открият всеки, които има връзка с този атентат", добави той.

"Злото, което беше отприщено днес на плажа Бонди, е невъзможно да бъде разбрано", заяви австралийският министър-председател и подчерта, че австралийските власти ще посветят всички налични необходими ресурси, за да се уверят, че еврейската общност в страната е защитена и е в безопасност.

"Видях поне 10 души на земята и имаше кръв навсякъде", разказва 30-годишният местен жител Хари Уилсън, който е бил очевидец на стрелбата, пред в. "Сидни морнинг херълд".

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че евреите, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди, са били нападнати от "подли терористи при една много жестока атака".

Министърът на външните работи на Израел Гидеон Саар заяви, че е потресен от стрелбата.

"Това са резултатите от антисемитските бунтове по улиците на Австралия през последните две години, с антисемитски и подбуждащи призиви за "глобализация на интифадата", които днес се реализираха", подчерта Саар.

Плажът Бонди е сред най-известните в света. Той обикновено е препълнен с местни жители и туристи, особено в топлите вечери през уикендите.

В "Екс" бяха разпространени видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а наоколо се чуват множество изстрели и полицейски сирени.

На един от видеозаписите се вижда как мъж, облечен с черна риза, стреля с огнестрелно оръжие преди да бъде повален на земята от друг мъж, облечен с бяла тениска, който му отнема оръжието. Друг мъж е бил забелязан да стреля с огнестрелно оръжие от пешеходен мост.

Друг видеозапис показва двама мъже, притиснати на земята от полицейски служители на малък пешеходен мост. На кадрите се вижда как полицейските служители се опитват да окажат първа помощ на единия от мъжете.

снимки: БТА

