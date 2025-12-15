Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
При стрелбата загинаха 15 души, ранените са 40

Снимка: БТА
Двамата мъже, които откриха огън по хора, събрали се да отбележат първия ден на Ханука на австралийския плаж Бондай бийч, са баща и син.

Бащата - на 50 години - е загинал. А 24-годишният му син в е в болница в критично състояние. Полицията претърси дома им късно снощи.

Освен нападателя, при стрелбата загинаха 15 души, сред които и 10-годишно дете.

Ранените са 40.

Властите определиха атаката като терористично нападение срещу еврейската общност.

Днес в Австралия е обявен ден на национален траур.

Премиерът Антъни Албанезе съобщи, че правителството обмисля да затегне правилата за притежание на оръжие.

