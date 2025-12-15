БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тази седмица трябва да стане ясно кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета.

За целта вторият вариант на проектобюджета за 2026 г. се очаква да бъде изтеглен от парламента.

За това не е нужно решение на депутатите, а на Министерския съвет, тъй като план-сметката не е минала първо четене в парламента.

Въпреки липсата на бюджет, минималната работна заплата в частния сектор ще стане 620 евро и 20 евроцента.

Това е възможно, защото има постановление на Министерски съвет за това. За държавния сектор увеличението ще влезе в сила едва когато бъде приет новия бюджет.

От управляващото мнозинство, единствено от "БСП-Обединена левица" се обявиха за приемането на преработения вариант на бюджета за 2026 г.

Заради ситуацията синдикатите в петък излязоха на протест пред парламента с настояване за приемане на план-сметката за 2026-та.

#удължителен бюджет #Бюджет 2026 #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Икономика

Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?
Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9 месеца на годината
Чете се за: 02:37 мин.
Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата Ръст в цените на основни хранителни стоки се отчита през седмицата
Чете се за: 02:47 мин.
България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия България и еврото: Уроците от Хърватия и Словакия
12351
Чете се за: 15:42 мин.
Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари? Бюджет 2026: По каква план-сметка ще работим от януари?
Чете се за: 04:47 мин.
Какво се случва, когато бюджетът не е приет навреме - анализ на Фискалния съвет Какво се случва, когато бюджетът не е приет навреме - анализ на Фискалния съвет
Чете се за: 10:35 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ