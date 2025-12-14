Жители на Столипиново наемат адвокат за битката с боклука

В Пловдив жители на квартал Столипиново събраха пари и наеха адвокат, който да води битката им за чистота в района. Хората настояват да бъдат поставени повече контейнери за смет, а графикът на сметоизвозването да бъде уплътнен. Жителите на Столипиново твърдят, че в целия квартал има поставени само два контейнера за смет, заради което отпадъците се изхвърлят навсякъде.

"Няма никъде контейнери. Откъде тези контейнери?! Е, хората къде да хвърлят?! БНТ: Защо според вас няма? - Общината знае. Ние откъде да знаем защо няма?" "Трябва да сложат да има повече контейнери, да могат да се пълнят. Не от онези малките, от големите." "Като няма контейнери? - На земята ще го хвърлят. Няма накъде." "Почти от половина Пловдив и от селата идват тук, боклуците си хвърлят. Не само да кажете от нас. "

Кризата с боклука провокира хората да започнат да събират пари за адвокат, който да се заеме със случая. За два месеца 30 души са дарили средства. В основата на акцията е Абдулсамед Вели, жител на квартала, който дълги години е живял във Франция.

Абдулсамед Вели: "Нямаше ограничение или някакъв минимум за събирането на пари, кой с каквото може. От 10 лева до 200 лева. 2000 лева ги платихме на адвокатите."

Преди да заведат дела, адвокатите ще поискат информация от "Чистота" как се организира сметоизвозването в квартала.

Добромир Балджийски, адвокат: "Знаят ли на единица хора, колко контейнери и как трябва да бъдат разположени? Знаят ли общината какви машини са необходими за чистене точно на кв. Столипиново, защото сега това е темата? Въобще прави ли се нещо по въпроса и има ли такива възможности, каква е цената на това?"

От Общинското предприятие „Чистота“ заявиха, че през миналата година в квартала са били поставени 130 контейнера. Голяма част от тях изчезнали, а останалите били изпочупени. В момента се ремонтират стари контейнери, които след това ще бъдат поставени в квартала. От почистващата фирма уточниха, че 3 фадрома и сметоизвозваща машина почистват ежедневно нерегламентираните сметища, които се образуват постоянно в района.