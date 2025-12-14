БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026...
Чете се за: 05:07 мин.
Възстановиха електрозахранването на танкера...
Чете се за: 01:05 мин.
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в...
Чете се за: 04:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков след атаката в Сидни: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
росен желязков енергетиката ключово стратегическия диалог сащ

Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".

"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бондай в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.

Последвайте ни

ТОП 24

Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
1
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
2
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
3
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
4
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
5
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
6
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Политика

Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген? Колко печели България от пълноправното ни членство в Шенген?
Чете се за: 02:57 мин.
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре? Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
Чете се за: 04:12 мин.
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често от омразата и грохота на оръжията
Чете се за: 01:17 мин.
Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата? Оставката на правителството: Какво следва за Бюджет 2026 и за държавата?
Чете се за: 05:07 мин.
Президентът Румен Радев ще участва в традиционното запалване на свещите за Ханука Президентът Румен Радев ще участва в традиционното запалване на свещите за Ханука
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР) "Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Как „Българската Коледа“ помага на 11-годишно дете с аутизъм да напредва и да общува? Как „Българската Коледа“ помага на 11-годишно дете с аутизъм да напредва и да общува?
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
С 20% по-големи кредити са изтеглили българите през първите 9...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над 27 км е опашката от тирове на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Президентът Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Танкерът край Ахтопол е обезопасен и готов за изтегляне
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ