Росен Желязков след атаката в Сидни: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност

Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".
"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.
Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 16 души, сред тях е и едно дете. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бондай в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.
I am deeply shocked by the brutal attack during #Hanukkah celebrations in #Australia. #BG stands in solidarity with the Australian people and the Jewish community. Our thoughts are with the victims, their families and first responders.— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) December 14, 2025