БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази

Максималните температури ще са между 7° и 12°

Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в отделни котловини до минус 4°. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с по-значителна облачност над северното крайбрежие. В сутрешните часове на места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат.

#предимно слънчево време #времето #прогноза за времето #намалена видимост #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за сигурност от САЩ и Европа
1
Украйна се отказва от членство в НАТО в замяна на гаранции за...
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени за някоя власт"
2
Тошко Йорданов: От ИТН никога не сме твърдели, че "сме оженени...
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни (СНИМКИ)
3
Десетки загинали и ранени при стрелба на популярен плаж в Сидни...
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
4
Възстановиха електрозахранването на танкера "Кайрос"
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила и на президента няма да му е лесно
5
Атанас Пеканов: Следващият служебен кабинет ще е по новите правила...
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете
6
От днес влиза в сила новият график за движение на влаковете

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Времето

Сутрешни мъгли и предимно слънчево време следобед в следващите дни
Сутрешни мъгли и предимно слънчево време следобед в следващите дни
Сутринта с мъгли, следобед видимостта ще се подобрява Сутринта с мъгли, следобед видимостта ще се подобрява
Чете се за: 01:40 мин.
Мъгли, ниска облачност и слънце в различни райони на страната Мъгли, ниска облачност и слънце в различни райони на страната
Чете се за: 02:07 мин.
Слънчево време, на места с мъгли в съботния ден Слънчево време, на места с мъгли в съботния ден
Чете се за: 02:17 мин.
Слънчево време с температури от 8° до 15° Слънчево време с температури от 8° до 15°
Чете се за: 02:12 мин.
И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица И мъгли, и слънце в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ
Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета? Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос" Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син Атаката на Бондай бийч: Нападателите са баща и син
Чете се за: 00:57 мин.
По света
В търсене на мир - продължават срещите на Зеленски в Берлин
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Стотици дакели на коледна разходка в лондонския "Хайд парк"
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Предимно слънчево време над по-голямата част от страната в понеделник
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ