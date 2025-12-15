Консултациите при президента: Румен Радев ще се срещне с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Днес започват консултациите при президента за сформиране на правителство с политическите партии в 51-вото НС.

Конституционната процедура стартира отначало след като в петък парламента прие оставката на кабинета „Желязков“.

БНТ ще излъчи на живо срещите при президента.

Първи на разговори на „Дондуков 2“ ще отидат представители ГЕРБ-СДС. Срещата с държавния глава ще започне в 10:00 часа.

След това на консултации в президентството е поканена втората политическа сила ПП-ДБ. Разговорите им с държавния глава ще започнат в 11:30 часа.

Все още няма ясно кога на консултации ще се явят останалите формации от парламента. След като проведе разговор с всичките 9 парламентарни сили, ще се премине към мандатите.

Отново първият ще получат ГЕРБ-СДС, вторият трябва да отиде при ПП-ДБ, а третият при партия по избор на президента. Ако и трите завършат с провал, държавният глава отново ще трябва да разгледа списъка с възможности за служебни премиери.

В него влизат 10 фигури - председателят на парламента, управителят на БНБ и неговите заместници, омбудсманът и неговия заместник, както и председателят на сметната палата и заместниците му.

Чак след това президентът ще насрочи дата за предсрочни избори.

