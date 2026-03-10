БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Румен Петков: Служебният кабинет постъпи престъпно към нашите сънародници, трябва да се потърси съдебна отговорност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България трябва да заеме много ясни позиции относно войната на САЩ и Израел срещу Иран. Но преди всичко във вътрешно-политически план да стабилизираме нещата. И ще кажа защо. Това е правителството, което постъпи най-безотговорно към нашите сънародници. Престъпно бих казал. Това заяви в студиото на "Денят започва" Румен Петков, председател на ПП "АБВ", част от "БСП - Обединена левица" и и заместник-председател на предизборния щаб на левицата.

"Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран. Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион? Защото те не предприеха никакви мерки. И за това трябва да се носи не само политическа, за това трябва да се носи и съдебна отговорност. Защото този удар по българите е равним само с удара от правителството на Иван Костов по нашите медицински работници в Либия. Тогава всички прибраха своите медицински работници - Полша, Чехия и другите държави. Само нашият външен министър, вие сте млади хора, вероятно не помните, тогава се казваше Надежда Михайлова - не прибра нашите медици и те лежаха години в затвора. Така че за тези неща не било да се снишаваме, а трябва да бъдем много ясни и категорични."

Относно разрешението на американските самолети да се позиционират на летището в София, взето в последните дни на кабинета "Желязков", Петков коментира:

"Ние сме имали достатъчно критична позиция относно външната политика на България и ангажиментите, които тогава прие министър-председателят Желязков. И тези критични аргументи прозвучаха и от господин Крум Зарков, в това число и в Брюксел. Така че разликата е доста сериозна и не бива да се подценява енергията, която "БСП - Обединена на левица" вложи тогава и влага и сега. Всъщност, ние имаме една много голяма прилика между правителството на България и правителството на САЩ. Ние ставаме все по-близки. България нито дума за Петрохан и педофилията. В САЩ нито дума за Епстийн и за педофилията. Това са едни прилики, които мисля, че трябва да накарат всички да се замислим кого всъщност курдисваме да ни управлява."

Румен Петков коментира и темата с кадровите промени в МВР€

"Този погром кадрови, който беше извършен в МВР, той е равним в някакъв степен само с погрома, който Цветанов нанесе като вътрешен министър с кадровите промени. Аз ще дам два примера, за да ни разбере нашата аудитория. Сигурно в НКЖИ е много важно да бъдат направени кадрови промени, за да гарантираме честните избори. Аз лично нямам никакво съмнение в това. Какво е мястото на шефа на Специализирания отряд за борба с терора в организацията на изборите? Нашата служба за борба с организираната престъпност получи през последната година много сериозно признание. Те участваха в съвместни операции с колеги от Италия, от Австрия, от редици европейски държави. Бяха разбити предприятия, фабрики за производство нелегално на цигари. Бяха разбити трафици на пари, на наркотици. Като казах пари, та се сетих. Ние сега, дали пък да не подкрепим Украйна да влезе в Европейския съюз? Аз вярвам, че Европейската комисия ще притисне България да подкрепи влизането на Украйна в Европейския съюз, без да отговарят на каквито и да са критерии. Такава невиждана корупция, тоалетната от злато, камиона с парите. Нашите медии някакси се опитват да го заобиколят това нещо, което ме безпокои в някакъв степен."

Вижте целия разговор във видеото

#кабинетът на Андрей Гюров #кризата в Близкия изток #Румен Петков

Последвайте ни

ТОП 24

Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
1
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
2
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
4
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
6
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
4
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Политика

"ДПС - Ново начало" подкрепя увеличение с 5% на заплатите за работещите в “Български пощи”
"ДПС - Ново начало" подкрепя увеличение с 5% на заплатите за работещите в “Български пощи”
Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване
Чете се за: 00:42 мин.
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
Русе има двама нови заместник областни управители Русе има двама нови заместник областни управители
Чете се за: 02:02 мин.
"Мадарски конник" за аржентинския депутат - президентът връчи наградата на Алехандро Майер "Мадарски конник" за аржентинския депутат - президентът връчи наградата на Алехандро Майер
Чете се за: 00:52 мин.
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
9061
Чете се за: 04:32 мин.

Водещи новини

Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Блокади в Русе заради протест на транспортните работници
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров Среща за ядрената енергия в Париж: България ще е представена от премиера Гюров
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Чете се за: 02:02 мин.
По света
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата? "Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Код "Китай": Как се преминава безопасно през Ормузкия...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Убежище: Австралия даде визи на пет ирански футболистки
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Отбелязваме 83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ