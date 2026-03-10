Румен Петков: Служебният кабинет постъпи престъпно към нашите сънародници, трябва да се потърси съдебна отговорност

България трябва да заеме много ясни позиции относно войната на САЩ и Израел срещу Иран. Но преди всичко във вътрешно-политически план да стабилизираме нещата. И ще кажа защо. Това е правителството, което постъпи най-безотговорно към нашите сънародници. Престъпно бих казал. Това заяви в студиото на "Денят започва" Румен Петков, председател на ПП "АБВ", част от "БСП - Обединена левица" и и заместник-председател на предизборния щаб на левицата.

"Външният министър обяви по телевизията, че правителството е знаело за предстоящия удар върху Иран. Аз днес ще отправя въпрос до министър-председателя - какви мерки са предприели, за да приберем българските граждани от този критичен регион? Защото те не предприеха никакви мерки. И за това трябва да се носи не само политическа, за това трябва да се носи и съдебна отговорност. Защото този удар по българите е равним само с удара от правителството на Иван Костов по нашите медицински работници в Либия. Тогава всички прибраха своите медицински работници - Полша, Чехия и другите държави. Само нашият външен министър, вие сте млади хора, вероятно не помните, тогава се казваше Надежда Михайлова - не прибра нашите медици и те лежаха години в затвора. Така че за тези неща не било да се снишаваме, а трябва да бъдем много ясни и категорични."

Относно разрешението на американските самолети да се позиционират на летището в София, взето в последните дни на кабинета "Желязков", Петков коментира:

"Ние сме имали достатъчно критична позиция относно външната политика на България и ангажиментите, които тогава прие министър-председателят Желязков. И тези критични аргументи прозвучаха и от господин Крум Зарков, в това число и в Брюксел. Така че разликата е доста сериозна и не бива да се подценява енергията, която "БСП - Обединена на левица" вложи тогава и влага и сега. Всъщност, ние имаме една много голяма прилика между правителството на България и правителството на САЩ. Ние ставаме все по-близки. България нито дума за Петрохан и педофилията. В САЩ нито дума за Епстийн и за педофилията. Това са едни прилики, които мисля, че трябва да накарат всички да се замислим кого всъщност курдисваме да ни управлява."

Румен Петков коментира и темата с кадровите промени в МВР€

"Този погром кадрови, който беше извършен в МВР, той е равним в някакъв степен само с погрома, който Цветанов нанесе като вътрешен министър с кадровите промени. Аз ще дам два примера, за да ни разбере нашата аудитория. Сигурно в НКЖИ е много важно да бъдат направени кадрови промени, за да гарантираме честните избори. Аз лично нямам никакво съмнение в това. Какво е мястото на шефа на Специализирания отряд за борба с терора в организацията на изборите? Нашата служба за борба с организираната престъпност получи през последната година много сериозно признание. Те участваха в съвместни операции с колеги от Италия, от Австрия, от редици европейски държави. Бяха разбити предприятия, фабрики за производство нелегално на цигари. Бяха разбити трафици на пари, на наркотици. Като казах пари, та се сетих. Ние сега, дали пък да не подкрепим Украйна да влезе в Европейския съюз? Аз вярвам, че Европейската комисия ще притисне България да подкрепи влизането на Украйна в Европейския съюз, без да отговарят на каквито и да са критерии. Такава невиждана корупция, тоалетната от злато, камиона с парите. Нашите медии някакси се опитват да го заобиколят това нещо, което ме безпокои в някакъв степен."

