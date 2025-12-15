БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Започва операцията по изтеглянето на танкера "Кайрос"

Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Днес започва операцията по изтеглянето на танкера „Кайрос“ от Ахтопол.

Вчера успешно приключиха дейностите по обезопасяване и подготовка за буксировка на плавателния съд, който повече от седмица се намира край брега на Ахтопол.

За целта риболовен кораб от Бургас транспортира до танкера 5-тонен авариен морски генератор. Екип от електроинженери и механици подаде захранване към системите на кораба, а на борда се качи и технически екип.

С помощта на генератора хидравличната система и лявата котва бяха приведени в работен режим.

Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като предстои да провлачат танкера до определеното безопасно място в Бургаския залив.

