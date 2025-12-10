БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение

У нас
Снимка: БТА
Здравният министър се срещна с председателя на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи.

След срещата стана ясно, че Министерството на здравеопазването планира да прави програма за подпомагане на специалистите по здравни грижи, каквато е заложена и за подкрепа на специализантите.

Програмата за подпомагане на специалистите по здравни грижи ще се финансира с тези 100 милиона евро, които ще бъдат осигурени по оперативни програми, но още не е ясно дали специалистите по здравни грижи ще могат да постигнат обещаните преди това възнаграждения стартови от 1550 евро.

"Догодина чрез тази програма ще им разпределим един много сериозен финансов ресурс. Срокът е два месеца, също сме го изговорили", заяви министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

"От страна на Министерството на здравеопазването сме провели конструктивна среща, в която сме начертали мерки, с които да намерим начин до всяка една колежка, до всеки един специалист по здравни грижи да достигне конкретно до него определена сума", допълни Дияна Георгиева, председател на БАПЗГ.

Вижте още в прякото включване на Альоша Шаламанов.

