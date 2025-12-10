Властите се качиха на борда на "Кайрос", няма замърсяване от нефтопродукти в морето

Първа проверка на контролните органи на блокирания край брега на Ахтопол танкер "Кайрос". Плавателният съд вече шести ден стои на котва в български води, след като турски влекач го остави край Ахтопол. Как преминава инспекцията?

Преди минути с катер на Гранична полиция и с помощта на лодка инспекторите от МВР и от Морска администрация се качиха на борда на танкера "Кайрос". Най-важната задача е да бъде направена първата бордова проверка, да се установи дали наистина е празен, както твърди екипажът, както и да су установи дали системите, които задвижват котвата, ще могат да сработят, за да се стигне в следващите дни или седмици до операцията по изличането. Знаем, че на борда на кораба са част от евакуираните моряци. Те са там, за да може с тях да бъде направен огледът. Знаем, че има искане да бъдат разменени с част от тези, които останаха на борда.

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, съобщиха от МОСВ.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода. МОСВ продължава да следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

