Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО)

Първоначално те блокираха ул. "Раковски", а след това се събраха пред Софийския университет
Студенти от столични университети първи тази вечер излязоха на протест срещу управлението като проведоха кратък пърформънс на пешеходната пътека пред НАТФИЗ, а по-късно стигнаха до Софийския университет, където се събраха студенти и от други висши училища.
Студенти от НАТФИЗ се събраха първо пред учебното заведение в знак на протест срещу правителството и блокираха ул. "Раковски".
По време на демонстрациятата младежите пресичат пешеходната пътека пред учебното заведение и скандират.
Движението на автомобили беше блокирано. След това студентите от НАТФИЗ се придвижиха към Софийския университет.
Там се събраха още две организации - студентската инициатива "STOP". Те заявиха, че гласът на студентите и всички с младежки дух е решаващ. Мнението им има значение – то не трябва да бъде пренебрегвано, а да бъде "чуто и наложено".
Пред СУ се събраха и студенти и възпитаници на Юридическия факултет на СУ под името "Студенти против мафията".
В декларация те изразиха възмущение от задкулисието, институционалния произвол и модела на концентрация на власт, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов.
Младите юристи заявиха, че обединението е непартийно, основано на "морална нетърпимост към злоупотребата с власт" и на принципите на правовата държава.
"Искаме оставка на това правителство и на Делян Пеевски. Да не е част от тази власт повече".
"Искаме хората от правителството да не мислят само за себе си. Да мислят и за обществото. Щом ние сме тук значи има алтернатива, ние ще променим нещата".
"Не ги ли е срам управляващите 20 години да крадат най-нагло. Дори в най-големите диктатури няма такава наглост каквато виждаме тук".
