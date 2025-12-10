БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Протест в Триъгълника на властта
Чете се за: 01:47 мин.

Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Първоначално те блокираха ул. "Раковски", а след това се събраха пред Софийския университет

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Студенти от столични университети първи тази вечер излязоха на протест срещу управлението като проведоха кратък пърформънс на пешеходната пътека пред НАТФИЗ, а по-късно стигнаха до Софийския университет, където се събраха студенти и от други висши училища.

Студенти от НАТФИЗ се събраха първо пред учебното заведение в знак на протест срещу правителството и блокираха ул. "Раковски".

По време на демонстрациятата младежите пресичат пешеходната пътека пред учебното заведение и скандират.

Движението на автомобили беше блокирано. След това студентите от НАТФИЗ се придвижиха към Софийския университет.

Там се събраха още две организации - студентската инициатива "STOP". Те заявиха, че гласът на студентите и всички с младежки дух е решаващ. Мнението им има значение – то не трябва да бъде пренебрегвано, а да бъде "чуто и наложено".

Пред СУ се събраха и студенти и възпитаници на Юридическия факултет на СУ под името "Студенти против мафията".

В декларация те изразиха възмущение от задкулисието, институционалния произвол и модела на концентрация на власт, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов.

снимки: БТА

Младите юристи заявиха, че обединението е непартийно, основано на "морална нетърпимост към злоупотребата с власт" и на принципите на правовата държава.


"Искаме оставка на това правителство и на Делян Пеевски. Да не е част от тази власт повече".

"Искаме хората от правителството да не мислят само за себе си. Да мислят и за обществото. Щом ние сме тук значи има алтернатива, ние ще променим нещата".

"Не ги ли е срам управляващите 20 години да крадат най-нагло. Дори в най-големите диктатури няма такава наглост каквато виждаме тук".

По темата работиха Алекс Христов и Виктор Борисов. Вижте повече в прякото включване:

#НАТФИЗ #студенти #протест

