Избори по време на война? - Готови ли са украинците да гласуват за президент

Продължава седмицата на интензивни преговори в търсене на мир в Украйна. Киев трябва днес да предаде на Съединените щати преработен план за мир. Страните от Коалицията на желаещите ще проведат видеоконферентна среща утре, а в понеделник в Берлин се очакват разговори на високо равнище. В германската столица канцлерът Фридрих Мерц ще посрещне френския президент Еманюем Макрон, британския премиер Киър Стармър и още дузина лидери. Украинският президент Володимир Зеленски отговори и на Доналд Тръмп, който за пореден път настоя за провеждане на президентски избори в Украйна.

20, а не 28 точки - толкова се очаква да има в преработения от Киев мирен план. Три са документите, по които работят в Украйна, каза президентът Володимир Зеленски - освен рамков договор за примирие, е изготвен отделен документ, който се отнася за гаранциите за сигурност. Трети описва стъпките към възстановяване на Украйна. Според Зеленски, не Вашингтон, а Москва настоява за териториалните отстъпки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Не Съединените щати настояват да се откажем от Донецка област. Идеята е на Русия. Да се откажем от своите територии. Разбира се, че искаме Съединените щати да са на наша страна, но в случая те са медиатор. Русия ще настоява за територии, а ние ще защитим интереса си."

Зеленски отговори на Доналд Тръмп, който пред "Политико" за пореден път настоя за президентски избори в Украйна. "Не се опитвам да узурпирам властта", каза Зеленски, но допълни, че избори могат да се проведат само, ако е сигурно, че това няма да представлява риск за сигурността на украинците.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Въпросът за изборите трябва да бъде решен от гражданите на Украйна, не от чужбина. С цялото ми уважение към нашите партньори. Но нека бъда ясен: готов съм за избори."

През 2019 година Зеленски беше избран със 73% от гласовете. Мандатът му изтече през май миналата година, но всички избори в страната са отменени заради военното положение.

Ирина, жителка на Киев: "Как се запознаваш с предизборната платформа на някого, ако нямаш ток или интернет? Или момчетата на фронта - да захвърлят всичко и да четат програми ли?" Михаил, жител на Киев: "За мен е важно дали си изпълняват обещанията. Зеленски каза, че ще сложи край на войната, но тя още тече. Никой не знае кога ще приключи." Олена, жителка на Киев: Ще гласувам за Залужни, но ще гласувам едва, след края на войната."

Според проучване от началото на месеца, въпреки корекционните скандали, 55% от украинците продължават да имат доверие на Зеленски. 10% искат избори незабавно.

Антон Хрушчецки, директор на Киевски институт по социология: "За мнозинството от хората той остава легитимен държавен глава и дори символ на единството в страната ни."

Легитимността на Зеленски е една от основните опорни точки на Кремъл, които днес коментираха, че все още не са обсъждали готовността на украинския лидер за избори. Въпросът за избори в Украйна периодично поставя и Доналд Тръмп.