Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста в София (СНИМКИ)

33 души са задържани досега на филтровъчните пунктове на протеста в София.

Сред тях има и лица с наркотици, ножове в тях, пиротехнически изделия и спрейове.

16-годишен е бил с бомбички, а друг 30-годишен с нож и бокс. Той е и криминално проявен, съобщиха от СДВР.

От СДВР съобщиха за "По света и у нас", че в двама от задържаните са намерени големи суми пари.

В единия по 1500 евро и лева, а в другия 10 хиляди лева.

Задържани са и няколко души, които са били без лична карта.

снимки: СДВР

Един от задържаните се оказа издирван.