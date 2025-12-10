ПП „Величие“ възразява срещу изявления на МВР министъра от парламентарната трибуна

Във връзка с изказване на вътрешния министър Даниел Митов от парламентарната трибуна, което беше излъчено в "По света и у нас" миналата седмица - от "Величие" поискаха право на отговор.

"От политическа партия Величие категорично възразяват срещу твърдението, излъчено в емисията на БНТ от 4 декември в 23 часа, в което министърът на вътрешните работи посочва "водач на листа на партия "Величие" като тартор на агресивни групи. Това твърдение е неистина, неоснователно и пилитически мотивирано. ПП Величие не участва и никога не е участвала в организирание на агресивни действия или погроми", се заявява в правото на отговор.

Според партия "Величие" така в национален ефир се внушава и от най-високата трибуна в държавата - Народното събрание се използва за политически внушения, противопоставяне и дискредитиране на парламентарно представените партии.