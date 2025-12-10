"Българският президент - цар или пешка" е темата на дискусията за годишната Мемориална лекция ДЖУ. Тя се организира от Центъра за либерални стратегии.

Събитието е в памет на Юлия Гурковска - Джу, дългогодишен програмен директор и член на управителния съвет на Центъра и се провежда от 2002 г. Лектор е Екатерина Михайлова - юрист, преподавател по право и депутат в 6 народни събрания.

Мемориалните лекции по традиция канят силни международни и български гласове по важни политически и геополитически процеси.