Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте...
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу...
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна...
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Българският президент - цар или пешка?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
У нас
Това е темата на дискусията за годишната Мемориална лекция ДЖУ

българският президент цар пешка
"Българският президент - цар или пешка" е темата на дискусията за годишната Мемориална лекция ДЖУ. Тя се организира от Центъра за либерални стратегии.

Събитието е в памет на Юлия Гурковска - Джу, дългогодишен програмен директор и член на управителния съвет на Центъра и се провежда от 2002 г. Лектор е Екатерина Михайлова - юрист, преподавател по право и депутат в 6 народни събрания.

Мемориалните лекции по традиция канят силни международни и български гласове по важни политически и геополитически процеси.

Екатерина Михайлова, юрист и преподавател по право: Моделът в България при парламентарно управление и пряко избран президент залага конфликт и този конфликт зависи дали ще се разрешава или задълбочава от личността на президента. В една много възбудена среда президентите Желев и Стоянов изиграват своята роля по начин, по който страната ни излиза излиза от криза при неработещи други институции. Тоест това е институция, която може да помага или не, затова е важна следващата година кой ще изберем за президент.

Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
ПП "Величие" възразява срещу изявления на МВР министъра от парламентарната трибуна ПП "Величие" възразява срещу изявления на МВР министъра от парламентарната трибуна
Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва
Министър Георгиев от Страсбург: Държавите, подложени на миграционен натиск, да имат повече свобода да защитят националния интерес Министър Георгиев от Страсбург: Държавите, подложени на миграционен натиск, да имат повече свобода да защитят националния интерес
Парламентът ще гласува вота на недоверие към кабинета "Желязков" утре в 13.30 часа Парламентът ще гласува вота на недоверие към кабинета "Желязков" утре в 13.30 часа
След протеста в София - напрежение по улиците на града
След протеста в София - напрежение по улиците на града
У нас
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
У нас
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ) Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
У нас
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите! Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
У нас
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
У нас
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
У нас
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)
У нас
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на...
По света
