"Българският президент - цар или пешка" е темата на дискусията за годишната Мемориална лекция ДЖУ. Тя се организира от Центъра за либерални стратегии.
Събитието е в памет на Юлия Гурковска - Джу, дългогодишен програмен директор и член на управителния съвет на Центъра и се провежда от 2002 г. Лектор е Екатерина Михайлова - юрист, преподавател по право и депутат в 6 народни събрания.
Мемориалните лекции по традиция канят силни международни и български гласове по важни политически и геополитически процеси.
Екатерина Михайлова, юрист и преподавател по право: Моделът в България при парламентарно управление и пряко избран президент залага конфликт и този конфликт зависи дали ще се разрешава или задълбочава от личността на президента. В една много възбудена среда президентите Желев и Стоянов изиграват своята роля по начин, по който страната ни излиза излиза от криза при неработещи други институции. Тоест това е институция, която може да помага или не, затова е важна следващата година кой ще изберем за президент.