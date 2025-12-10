10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)

10 души са задържани на протеста в Бургас.

Това съобщи за БНТ комисар Марин Димитров, началник на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР–Бургас.

Причината е опити за предизвикване на безредици по време на протестното шествие, носене на маски и символи на омразата.

Двама от задържаните са арестувани заради хвърляне на бомбички. В тях са открити пиротехнически средства.

В друга част от арестуваните полицията е открила боксове и палки.

По първоначална информация десетимата задържани са от криминалния контингент.

Край на протеста в Бургас беше обявен в 21:00ч.