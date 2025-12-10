БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу...
Чете се за: 00:17 мин.
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 00:45 мин.
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна...
Чете се за: 07:50 мин.
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Чете се за: 04:00 мин.

10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Причината е опити за предизвикване на безредици

10 души са задържани на протеста в Бургас.

Това съобщи за БНТ комисар Марин Димитров, началник на отдел „Охранителна полиция“ към ОДМВР–Бургас.

Причината е опити за предизвикване на безредици по време на протестното шествие, носене на маски и символи на омразата.

Двама от задържаните са арестувани заради хвърляне на бомбички. В тях са открити пиротехнически средства.

В друга част от арестуваните полицията е открила боксове и палки.

По първоначална информация десетимата задържани са от криминалния контингент.

Край на протеста в Бургас беше обявен в 21:00ч.

Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи
Чете се за: 03:17 мин.
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София
Чете се за: 03:07 мин.
Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО) Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:17 мин.
Временно се променя движението в участъци от „Струма“ в Кюстендилско Временно се променя движението в участъци от „Струма“ в Кюстендилско
Чете се за: 01:20 мин.
Как продължава ремонтът на "Дунав мост" при Русе Как продължава ремонтът на "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 02:15 мин.

Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов"
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР) Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 07:50 мин.
У нас
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста в София (СНИМКИ) Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните...
Чете се за: 03:07 мин.
Регионални
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
