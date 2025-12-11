БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 03:00 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Коцев - 200 000 лева

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
първи работен ден благомир коцев ареста зареден съм отпочинал
Слушай новината

Варненският апелативен съд потвърди размера на паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев - 200 000 лева. Предишната инстанция - Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от "задържане под стража" в парична гаранция в размер на 200 000 лв. Коцев е предаден на съд по обвинения за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.

Въззивният съдебен състав е солидарен с извода на първата инстанция за съществуването на изискваното от закона наличие на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд. Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства. Безспорно размерът на гаранцията трябва да съответства на материалните възможности на подсъдимия. Определяне на гаранция, която е несъответна, на практика обосновава фактическо задържане под стража, което би било нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, посочват от съда.

Доказателствата опровергават твърдението на защитата на подсъдимия, че по делото не е изследвано имущественото му състояние. Напротив, събрани са достатъчно данни за доходите му в продължителен период. Между 2022 и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата. Тоест имущественото положение на Благомир Коцев е такова, че размерът на определената парична гаранция не би се отразил негативно на социалното му функциониране и на издръжката на семейството. Така отмереният размер, независимо от чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност. Затова е съответен на изискванията на закона.

Обобщението на Апелативен съд – Варна е, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение са правилно определени. Предвид това, искането за по-лека мярка за неотклонение или да не се взема такава е неоснователно. Съдебният акт не подлежи на обжалване.

#кмет на Варна #Благомир Коцев #Варненски апелативен съд

Последвайте ни

ТОП 24

Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
1
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
2
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
След протеста в София - напрежение по улиците на града
3
След протеста в София - напрежение по улиците на града
НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
4
НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков"...
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
5
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
6
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
2
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
4
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
5
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
6
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...

Още от: Сигурност и правосъдие

Увеличиха от 5000 лв. на 50 000 лв. гаранцията на шофьора, блъснал полицай на Околовръстното
Увеличиха от 5000 лв. на 50 000 лв. гаранцията на шофьора, блъснал полицай на Околовръстното
СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи
Чете се за: 02:05 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд
Чете се за: 04:37 мин.
СДВР: Опит за провокации е бил овладян СДВР: Опит за провокации е бил овладян
Чете се за: 01:30 мин.
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
8607
Чете се за: 01:15 мин.
СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи СДВР: Провокаторите на протестите на 1 декември са задлъжнели клиенти на заложни къщи
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен НА ЖИВО: Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ