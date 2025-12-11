Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната гаранция на Благомир Коцев - 200 000 лева

Варненският апелативен съд потвърди размера на паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев - 200 000 лева. Предишната инстанция - Варненският окръжен съд измени мярката за неотклонение на Благомир Коцев от "задържане под стража" в парична гаранция в размер на 200 000 лв. Коцев е предаден на съд по обвинения за участие в престъпен сговор, искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.

Въззивният съдебен състав е солидарен с извода на първата инстанция за съществуването на изискваното от закона наличие на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд. Повдигнатото обвинение намира доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства. Безспорно размерът на гаранцията трябва да съответства на материалните възможности на подсъдимия. Определяне на гаранция, която е несъответна, на практика обосновава фактическо задържане под стража, което би било нарушение на Европейската конвенция за правата на човека, посочват от съда.

Доказателствата опровергават твърдението на защитата на подсъдимия, че по делото не е изследвано имущественото му състояние. Напротив, събрани са достатъчно данни за доходите му в продължителен период. Между 2022 и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата. Тоест имущественото положение на Благомир Коцев е такова, че размерът на определената парична гаранция не би се отразил негативно на социалното му функциониране и на издръжката на семейството. Така отмереният размер, независимо от чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност. Затова е съответен на изискванията на закона.

Обобщението на Апелативен съд – Варна е, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение са правилно определени. Предвид това, искането за по-лека мярка за неотклонение или да не се взема такава е неоснователно. Съдебният акт не подлежи на обжалване.