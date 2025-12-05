БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция

от БНТ , Репортер: Елена Георгиева
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Един от адвокатите му е внесъл жалба в съда срещу сумата от 200 000 лева

кметът варна благомир коцев обжалва наложената парична гаранция
Снимка: БГНЕС
Часове преди да влезе в сила определената мярка за неотклонение "парична гаранция" на кмета на Варна Благомир Коцев, във Варненския окръжен съд е постъпила жалба от един от неговите защитници.

Адвокатът оспорва размера на гаранцията – 200 000 лева. Защитата настоява или да не бъде определяна мярка за неотклонение, или тя да бъде най-леката – "подписка". Предстои жалбата да бъде разгледана от Варненския апелативен съд.

Кметът Благомир Коцев, който прекара близо пет месеца в ареста, беше пуснат под гаранция от 200 хиляди лева на 28 ноември. На 1 декември той се върна на работа в Община Варна.

