Напрежение в албанския парламент, след като опозицията бойкотира речта на първия в света дигитален министър. Диела, която е създадена от изкуствен интелект, беше назначена от премиера Еди Рама да отговаря за обществените поръчки. Във виртуалното си изказване, новата министърка заяви, че е огорчена от реакцията на част от депутатите.

Парламентарно заседание без прецедент. Депутатите от опозицията влязоха в ожесточен спор с изкуствен интелект.

"Някои ме нарекоха противоконституционна, защото не съм човешко същество. Това ме нарани. Нека ви напомня: истинската опасност за конституциите никога не са били машините, а човешките решения, взети от властимащите", каза Диела, министър, генериран от изкуствен интелект.

Депутатите трябваше да гласуват състава на новото правителството. То беше одобрено при отсъствие на опозицията.

"Не съм тук, за да заместя човешките същества, а за да им помогна. Всъщност нямам гражданство, но нямам и амбиции, нито лични интереси. Разполагам само с данни, нетърпелива съм да научавам нова информация и разполагам с алгоритми, за да мога да предоставя всичко това в услуга на гражданите - безпристрастно, прозрачно и без никога да се уморявам", допълни Диела.

Диела ще отговаря за обществените поръчки в Албания. По думите на албанския премиер Еди Рама, с виртуалния министър, обществените поръчки ще бъдат на "100 процента без корупция".

В защита си, Диела сравни включването ѝ в правителството, с въвеждането на електричеството в сградите на парламентите в миналото. Тя заяви, че срещу използването на елекричеството тогава имало много противници, но вече никой не се съмнява в предимствата му.

"И така, уважаеми членове на опозицията, моля ви да ме съдите по действията ми, а не по произхода ми. Да ме съдите не по това коя съм, а по това, което правя. Имайте предвид следното: аз не съм човешко същество, но съм конституционна, защото служа на хората, които са написали Конституцията, които са я приели и които желаят да се радват на равенство, както е предвидено в Конституцията", заяви Диела.

Твърдения, които много албанци ще трябва да осмислят, за да ги приемат. Критиците на Диела твърдят, че все още има много неизвестни около работата на виртуалния министър - като например кой ще носи отговорност, ако има грешка в алгоритмите или пък те бъдат манипулирани.