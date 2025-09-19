БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Богомил Николов: Митът, че с еврото цените ще скочат, не почива на опита на другите държави

Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Според него инфлацията у нас е резултат основно от дефицита и административни решения, а не от въвеждането на еврото

Имаше забавяне в началото, но сега вече кампанията върви. Има достатъчно информация и всеки, който желае, дори сам, може да си отговори на основните въпроси. Ние създадохме един чат-бот, който по интересен начин може да питате за нещо и веднага да ви отговори. Има много възможности за информация. Това каза в студиото на "Денят започва" Богомил Николов от асоциация “Активни потребители”.

"Аз лично съм оптимист. Мисля, че имаме достатъчно време до първи януари, за да свикнем с двете цени, защото на този етап това е важното - да свикнем с обозначаването на двете цени, защото от първи януари изведнъж ще се озовем вече в друга ситуация. И ако не сме привикнали, може да ни е много странно това, което ще видим", обясни Богомил Николов.

Той изтъкна, че скептицизмът е факт, но ако погледнем историята в другите страни, които са минали през този път, скептицизмът приключва два-три месеца след въвеждането.

"Прословутият мит, че цените ще литнат нагоре, не почива на опита на другите държави. Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото. Това е друга тема, която надълго и на широко може да обсъждаме. Инфлация имаме заради многото пари. Защото вече 4-5 години живеем на дефицит. Всяка година се радваме, че дефицитът ни е само 3%. Това всъщност са пари, които се наливат. И, от другата страна, ако няма достатъчно стоки и услуги, цените растат нагоре. Това е А и Б на икономиката - основен закон. Така че паричната политика е първата причина", коментира той.

Според него, друга причина за повишаване на цените са множеството административни проблеми.

"Спомняте ли си само преди 2-3 месеца, как изведнъж три фирми решиха да увеличат продуктовите такси на всички битови уреди? И сега в този момент започва актуализация на цените. Значи всеки един електроуред, ако искате да си смените печката или хладилника в къщи, ще поскъпне с между 50 и 100 лева. И сега всичко това се приписва на еврото. А то няма нищо общо", каза Николов.

Вижте целия разговор във видеото.

