Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора

Професионалистите по здравни грижи протестираха в болници в София и в други градове на страната с искане да бъдат удовлетворени техните искания за достойно заплащане.

Диана Георгиева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

„Нашето заплащане стана ябълката на раздора и предизвика тези протести“, заяви Диана Георгиева.

Тя припомни, че първоначално за бюджета на здравеопазването бяха обещани 260 милиона евро за увеличения на заплатите на медицинските специалисти.

„След като падна този бюджет и при представянето на новия, ние бяхме абсолютно изключени от финансиране. Това ескалира напрежението сред колегите ни“, добави тя.

Тя уточни, че вчера се е провела среща с министъра на здравеопазването във връзка с обещаните 100 милиона евро само за специалистите по здравни грижи.

„Чест му прави, че се опитаха да намерят решение, но отново няма фиксиран начин на разпределение на средствата ще стигнат до специалистите“, подчерта Диана Георгиеа.

Председателят на асоциацията посочи, че Европейските оперативни програми не решават проблема по подходящ начин.

„Не ми се струва редно при бюджет на Здравната каса от близо 5 милиарда евро, да не могат да бъдат заложени средства и за специалистите по здравни грижи , а да бъдат така разпределяни.“



„Днес представители на асоциацията ще проведат юридически и финансови консултации, за да са сигурни, че средствата ще достигнат до всеки член на асоциацията. Тя уточни, че искането е за начална стартова заплата от 1 550 евро за всеки специалист по здравни грижи, независимо от мястото на работа – болници, спешни центрове или други здравни заведения.