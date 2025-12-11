БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас

Христо Ценов от Христо Ценов
По света
Тръмп намекна, че суровината може да бъде конфискувана, а Венецуела обвини Вашингтон в „пиратство“

Американската брегова охрана задържа танкер край брега на Венецуела.

Ходът бележи поредното усилване на напрежението между Вашингтон и Каракас. Цените на петрола вече се повишиха с малко. Попитан от журналисти - какво ще прави със суровината на борда на танкера, Доналд Тръмп отговори, цитирам "предполагам ще я задържим".

В отговор, правителството на Венецуела каза, че в основата на американската агресия се крият венецуелските природни ресурси и обвини Вашингтон в "пиратство". Би Би Си предаде, че танкерът е част от венецуелски сенчест флот, който цели да избегне американски санкции върху износа на петрол.

#САЩ #танкер #Венецуела

