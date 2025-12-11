САЩ задържаха венецуелски танкер край Каракас

Американската брегова охрана задържа танкер край брега на Венецуела.

Ходът бележи поредното усилване на напрежението между Вашингтон и Каракас. Цените на петрола вече се повишиха с малко. Попитан от журналисти - какво ще прави със суровината на борда на танкера, Доналд Тръмп отговори, цитирам "предполагам ще я задържим".

В отговор, правителството на Венецуела каза, че в основата на американската агресия се крият венецуелските природни ресурси и обвини Вашингтон в "пиратство". Би Би Си предаде, че танкерът е част от венецуелски сенчест флот, който цели да избегне американски санкции върху износа на петрол.