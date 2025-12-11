БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Топло и слънчево време в четвъртък

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
По-съществено застудяване предстои в понеделник

необичайно топло есен докога
Въпреки предстоящото слабо понижение на температурите през почивните дни, до края на седмицата максималните в по-голямата част от страната, с изключение на районите с по-трайни мъгли, ще останат близки и малко по-високи от обичайните за средата на декември.

И днес максималните температури са в много широки граници – от 7° в Благоевград до 17° във Враца. В София, след 9° вчера, следобед температурата достигна почти 10°.

Утре максималните температури в повечето райони ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 12°, на морския бряг – между 10° и 12°.

В следобедните часове в по-голямата част от страната ще бъде слънчево и почти тихо, но сутринта и преди обяд отново на много места в в низините и около водните басейни ще бъде с мъгли, а минималните температури ще бъдат от минус 2° в западните райони в София, колкото и тази сутрин, минус 1°, а и по Черноморието преди обяд на места видимостта ще е намалена от мъгли, но през втората половина на деня ще бъде слънчево и почти тихо.

В планините през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части на Рила и Пирин – умерен северен вятър.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 5° на Алеко до 11° на Боровец, в Банско и Смолян – 13°.

Слънчево ще бъде утре и почти навсякъде на Балканите, но както и в нашата страна, в низините, котловините и около водните басейни ще има ниска слоеста облачност или мъгли, на места трайни.

Слънчево със сутрешни мъгли ще бъде и в страните от Централна и Западна Европа. Причината – обширна област от високо атмосферно налягане, която е обхванала по-голямата част от континента.

Валежи ще има утре в Ирландия, както и на Скандинавския полуостров.

И у нас през нощта срещу петък са възможни слаби и изолирани превалявания, но в петък вероятността за валежи е малка.

Температурите ще останат почти без промяна. В събота и неделя ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд на много места в страната – с мъгли. Температурите – и минималните, и максималните, ще се понижат.

По-съществено застудяване предстои в понеделник, когато ще бъде и ветровито, с повече облаци над Източна България.

